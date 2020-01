Exclusivo: Fred Luz, ex-CEO do Flamengo, comenta a gestão transformadora do clube

Um dos responsáveis pela reformulação do modelo de gestão do Flamengo, Fred Luz, conversou conosco da VAVEL Brasil. Durante a entrevista, o ex-CEO do time carioca falou sobre o seu trabalho como gestor, dissertou sobre alguns assuntos esportivos da atualidade, avaliou a situação do legado olímpico e muito mais.

Fred, que tem 66 anos de idade, é formado em Engenharia de Produção pela PUC-RJ e, antes de trabalhar no clube rubro-negro, foi funcionário da Petrobrás, diretor comercial das Lojas Americanas e sócio da Richards e Salinas. Em 2018, Luz deixou a direção do Flamengo para dedicar-se a seus projetos pessoais. Em 2019, ele foi aprovado no processo seletivo do Partido Novo para concorrer à prefeitura do Rio de Janeiro em 2020.

A sua trajetória no clube vermelho e preto começou em 2013, no começo da liderança de Eduardo Bandeira de Mello, quando o seu papel era direcionar o setor de Marketing. Esta função durou apenas um ano, afinal, foi promovido à CEO em 2014. No Flamengo, Fred Luz destacou-se por: consolidar o programa de sócio-torcedor, negociar contrato de transmissões de jogos e parcerias fundamentais, modernizar os processos de gestão e entre outros trabalhos.

Veja abaixo a entrevista exclusiva completa com Fred Luz: