Flamengo toma susto, mas derrota Resende em noite de estreias

Teve show e chuva! Na volta das férias, o time principal do Flamengo não decepcionou as 53.681 pessoas presentes no Maracanã nesta segunda-feira (3). Depois de muito insistir com seu estilo ofensivo e intenso, o time de Jorge Jesus tomou um susto, mas virou para 3 a 1 o placar contra o Resende na noite chuvosa e de estreias pela quinta rodada da Taça Guanabara.

Além do zagueiro Gustavo Henrique, ex-Santos, o Mister também promoveu as estreias de Pedro, ex-Fiorentina, e Michael, ex-Goiás. Além deles, os astros Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol foram outros que deram o ar da graça no Campeonato Carioca.

No fim das contas, Alef Manga abriu o placar para o Resende, aos 20 minutos do segundo tempo, porém Pedro, aos 30', Gabigol, aos 40', e Bruno Henrique, aos 41', foram os artilheiros da noite.

Primeiro tempo

O primeiro tempo no Maracanã foi de apenas um time: do Flamengo. Voltando de férias, o principal conjunto rubro-negro começou a mil por hora sobre o Resende. Grande parte disso se deve ao ímpeto ofensivo que Jorge Jesus faz questão de copiar de 2019, estilo de jogo que o consagrou por essas bandas.

Foram 45 minutos de diversas chegadas do Fla contra duas reações do Gigante do Vale já no finalzinho, pouco antes do intervalo. Dessas investidas flamenguistas, a mais perigosa foi com Bruno Henrique, que acertou o travessão aos 37 minutos. Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol também assustaram a torcida do Resende.

Segundo tempo

O segundo tempo no Maracanã foi marcado por estreias das estrelas. Mas, o formato do jogo seguiu o mesmo que na etapa inicial: Flamengo pressionando o Resende fortemente.

Logo aos 12', Diego Ribas foi sacado para Michael entrar, e logo em seu primeiro lance fez uma de suas jogadas características: drible na ponta em velocidade. Um pouco depois, aos 18', foi a vez de Pedro entrar - Arrascaeta saiu. Mas o ex-Fluminense foi pé frio, pois dois minutos depois Alef Manga se aproveitou de vacilo de Gabigol e abriu o placar.

Intensivo, o Flamengo continuou a pressionar e aos 30', Pedro bateu mascado, a bola desviou em Rezende, que marcou contra. Ali era o empate.

Dez minutos depois, aos 40', teve gol do Gabigol! Ele aproveitou belíssima jogada de Bruno Henrique e cabeceou para virar o marcador. Empolgado, o BH27 não deixou de marcar o dele depois de assistência de Pedro, passando a régua no marcador do Maracanã.

Opostos na tabela

A vitória por 3 a 1 deixa o Flamengo na vice-liderança do Grupo A, com 10 pontos, a mesma pontuação do líder Boavista. Em contraponto, o Resende amarga a lanterna do Grupo B, com só dois pontos.

Na última rodada dos grupos da Taça Guanabara, o Gigante do Vale visita a Cabofriense, às 16h do domingo (9), enquanto o Rubro-Negro joga em casa contra o Madureira, às 18h do sábado (8).