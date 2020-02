Dominante do início ao fim, Flamengo vence Madureira e vai às semis da Taça Guanabara

Flamengo e Madureira se enfrentaram nessa noite de sábado (8), no estádio Maracanã, às 18h, para mais de 64 mil torcedores. O Rubro-Negro garantiu a vitória após primeiro tempo dominante e segundo tempo avassalador na sexta e última rodada da Taça Guanabara.

O Flamengo chegou aos 13 pontos e garantiu junto ao Boavista vaga na próxima fase do primeiro turno do Campeonato Carioca. O Madureira que ainda sonhava com a classificação, viu sua chance escapar após a derrota, mesmo contando com a derrota do adversário direto Volta Redonda.

Primeira etapa de domínio

Como de costume em seus jogos, o Flamengo dominou o adversário. A postura adotada pelo Madureira para tentar frear o rubro-nego era a padrão dos outros clubes do Rio de Janeiro: se defender e jogar no contra-ataque. Mas, o Flamengo com forte domínio no meio de campo não deixava o Madureira pensar nem um minuto sequer.

Apesar da alta posse de bola e domínio na parte ofensiva do campo, o Flamengo foi para o vestiário com o empate. Até que tentou, mas o início de noite do trio ofensivo formado por: Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, esbarrava sempre na boa performance defensiva do Tricolor Suburbano.

Segundo tempo de consolidação

A principal dúvida para o segundo tempo seria se o time visitante iria conseguir suportar a pressão imposta pelos donos da casa por muito tempo. Duvida essa que foi resolvida aos 16' do segundo tempo, quando Gabigol após cruzamento de Rafinha seguida por uma trapalhada do Bruno Henrique abriu o placar para os rubro-negros.

Mesmo após o gol sofrido, o Madureira não abriu mão de sua postura defensiva e não optou ousar a atacar o Flamengo. Então Jorge Jesus chamou Michael e Diego Ribas para entrarem no lugar de Everton Ribeiro e Gerson, respectivamente. Com as alterações, o Flamengo conseguiu criar novas oportunidades e foi ficando cada vez mais agudo, até que Pedro ao fim do jogo aproveitou a oportunidade e ampliou o placar para o rubro-negro.

O próximo confronto do rubro-negro será em partida válida pela Supercopa do Brasil, contra o Athletico-PR, no Estádio Mané Garrincha. Já o então eliminado Madureira, voltará a campo somente na Taça Rio, em março.