Chegou a vez delas: Ponte Preta enfrenta Iranduba em confronto pelo Brasileirão Feminino

Iranduba e Ponte preta se enfrentam neste domingo (09) pelo Campeonato Brasileiro Feminino Série A1, no estádio Moisés Lucarelli, em campinas ás 15h. Nessa primeira fase os times se enfrentam entre si em jogos de ida e volta e somente os oito primeiros avançam para as quartas de final.

Iranduba conta com reforços para o início dessa temporada

O Iranduba se despediu no início de janeiro da sua lateral-esquerda Gisele, que estava presente no elenco desde 2016, Gisele informou nas redes sociais que não iria fazer parte do elenco do Iranduba em 2020.

Na primeira semana de janeiro o Iranduba já contava com novos reforços, Thalita nova lateral-direita e Thaís Prado a lateral-esquerda, as duas estiveram no Tiradentes-PI. Logo depois o clube oficializou mais duas atletas a atacante Andressa Lodi, e a volante Gabi que estiveram no Grêmio em 2018.

As novidades no Iranduba são: as laterais Thalita e Thaís Prado, as volantes Taba e Gabi, e as atacantes Kedma, Andressa Lodi e Érica Gomes.

Futebol feminino do Ponte Preta volta a jogar em campinas

O time comandado pelo técnico Fábio Fukumoto volta a jogar em campinas, após um ano e meio longe. Do elenco passado do clube apenas uma atleta permaneceu, a lateral-esquerda Bruna Barbosa. O time realizou 19 contratações para a nova temporada.

Para a estreia do campeonato, sua primeira partida contra o Iranduba o técnico Fábio vê o time forte para a estreia e está confiante:

“Esperamos superar a ansiedade da estreia e fazer um bom jogo mantendo um alto nível de competitividade e concentração durante toda a partida. Nossa ambição é chegar o mais longe possível, considerando que estamos iniciando um novo projeto em Campinas.”

A provável escalação do time para este domingo: Gabriella, Cláudia, Letícia, Camila e Bruna; Giovana, Rachel, Ana Rafaela e Liliane; Ana Carolina e Dandara.

Árbitros em campo

Nessa partida, temos como árbitro principal Fernanda S. Ignacio de Souza, e como assistentes Leandra Aires Cossette e Amanda Pinto Matias e como analista de campo Antonio Rogerio Batista do Prado.