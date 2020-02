Iranduba inicia primeira fase com goleada diante do Ponte preta

Iranduba goleou o Ponte Preta nesta tarde, na primeira fase do Brasileirão no Moisés Lucarelli. O clube amazonense estreou em grande estilo, marcou 5 a 0 nas meninas do Ponte preta. As visitantes se destacaram no segundo tempo, com 2 gols de Erica atacante do Hulk.

Com o resultado, o Iranduba ocupa a vice-liderança com 3 pontos e um saldo de 5 gols, enquanto o Ponte preta está na 15º posição da tabela.

Em pouco tempo de partida, aos oito minutos do primeiro tempo, a atacante Erica balançou as redes da Macaca. Apesar de sair na frente, o jogo permaneceu equilibrado. No segundo tempo, novamente aos oito minutos a atacante Karol, marcou o segundo. Aos 39, Erica aproveita a oportunidade pra marcar o terceiro desta tarde. Após uma falha da goleira do Ponte preta, aos 48 Fabíola manda pra dentro das redes. Logo em seguida, aos 50 Erica em ritmo acelerado se aproxima da grande área, mas perde a oportunidade e manda para Jaque que marca o quinto gol.

FIM DE JOGO!



O Iranduba estreia no Brasileirão Feminino goleando a Ponte Preta por 5 a 0!



Os gols foram marcados por Erica (2), Karol, Fabíola e Jaque.



HULK NELAS! 💚💚 — Iranduba (@eciranduba) February 9, 2020

Ponte Preta joga na próxima quarta (12) contra o Flamengo, no Estádio Giulite Coutinho as 19h. Já o Iranduba recebe o Santos, na quinta (13) Estádio Ismael Benigno, em Manaus ás 21h.