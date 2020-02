Visando a liderança, América-MG encara Coimbra no Independência

A noite desta segunda-feira (17) fecha a 6ª rodada do Campeonato Mineiro. O duelo entre Coimbra e América, na Arena Independência, às 20h30, será um jogo de equipes com o mesmo objetivo, mas em situações opostas. O Coelho terá a chance de assumir a ponta do Estadual, enquanto a Águia busca sua primeira vitória no torneio.

O Coimbra é o 10º colocado, com 3 pontos conquistados em 15 disputados. O América, por sua vez, é o quarto colocado com 11 pontos, e em caso de vitória, chega aos 14 pontos e ultrapassa a Caldense, com 13, que ocupa a liderança do Mineiro no momento.

Apenas a vitória interessa!

O Coimbra fará seu segundo jogo contra um dos grandes da capital, e espera ter, se não a mesma, performance superior à obtida contra o Atlético-MG. A equipe de Contagem tem três empates e duas derrotas, e busca a primeira vitória no campeonato para se afastar da zona de rebaixamento. Na última rodada, a Águia foi derrotada pelo Uberlândia e busca a reabilitação.

Sem jogos durante a semana, a comissão técnica do Coimbra intensificou os treinamentos, e o foco foi a intensidade. O técnico Diego Giacomini contará com o seus principais jogadores de seu plantel, dos titulares apenas o zagueiro Vitor Hugo sente incômodo na panturrilha, e se torna dúvida para o jogo.

Provável time do Coimbra: Glaycon; Alex Silva, Breno, Carciano e Lucas Hipólito; Lucas Pinheiro, Thomas, Gustavo Crecci, Bruno Rocha (Daniel Penha) e Thalis; João Vítor. Técnico: Diogo Giacomini.

A meta é a ponta da tabela

Invicto na competição, o América-MG terá a grande oportunidade de assumir liderança do Estadual, para isso, precisa vencer o Coimbra jogando 'fora de casa'. O América vem de vitória na competição, 2 a 1 sobre o Villa Nova, de virada em Nova Lima, e quer embalar uma boa sequência no campeonato.

Foi a primeira vez, desde que assumiu, que o técnico Lisca Doido teve mais de dois dias de trabalhos com o plantel americano, e aproveitou para encaixar a sua filosofia. Na lateral-esquerda, o técnico Lisca Doido pode ter de volta João Paulo, que se recuperava de um incômodo no tendão de aquiles. O meia Matheusinho ainda é dúvida para a partida. Não há jogadores suspensos.

Provável time do América-MG: Airton; Diego Ferreira, Lucas Kal, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho, Alê; Felipe Augusto, Ademir e Rodolfo. Técnico: Lisca Doido.

Arbitragem

O dono do apito é Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Marcus Vinicius Gomes e Felipe Alan de Oliveira.