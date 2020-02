Atlético-MG vence Unión Santa Fé, mas está fora da Copa Sul-Americana

Na noite desta quinta-feira (20), o Atlético-MG voltou a enfrentar o Unión Santa Fé, pelo jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. A equipe mineira venceu o jogo por 2 a 0, com gols de Otero e Hyoran, porém a classificação ficou com os argentinos, que aplicaram 3 a 0 no primeiro jogo, em Santa Fé.

Primeiro tempo de esperança

Precisando reverter o placar, o Galo doido com o apoio de sua torcida iniciou pressionando a equipe argentina. Com toda a mística que ecoa no Estádio do Horto, a tarefa de buscar a classificação seria mais uma batalha para o Atlético-MG, que já realizou jogos memoráveis no estádio.

Quando Otero sofreu falta ainda na intermediária, aos 15’, a jogada mais apropriada seria um lançamento para a pequena área. Seria! Pois a distância não foi problema para o equatoriano, que encheu o pé e marcou um golaço, abrindo o placar para o Galo. A equipe argentina assustou no lance seguinte, quando acertaram a trave após cabeçada de Bottinelli.

A confiança da torcida aumentou quando antes dos 30’, a equipe mineira ampliou para 2 a 0. Hyoran, de pênalti, deixou o galo a um gol da classificação, inflamando ainda mais o Horto. No fim do primeiro tempo, o jogador atleticano finalizou mais uma vez, porém o goleiro Moyano salvou o Unión Santa Fé.

Galo eliminado

Depois de diminuir a vantagem no placar agregado, o Galo voltou para o segundo tempo precisando apenas de mais um gol para levar a disputa para os pênaltis. Entretanto, a equipe alvinegra esbarrou no nervosismo. Hyoran ainda arriscou no fim do jogo, mas a bola passou por cima da meta. Apesar da vitória por 2 a 0, o galo está eliminado da Sul-Americana.

E agora?

Com a desclassificação, o Atlético-MG volta as atenções para o Campeonato Mineiro e para a Copa do Brasil. O próximo jogo do galo será no dia 26 de junho pela competição nacional, onde enfrenta a equipe do Afogados, em Pernambuco.