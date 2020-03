Millene retorna ao Corinthians e conta momentos de 'preocupação' vividos na China

Milllene está de volta ao Corinthians após sua saída no fim do ano, quando acertou sua ida para Wuhan Xinjiyuan. A atacante foi um dos destaques do Timão nas últimas duas temporadas, cheia de recordes e títulos conquistados, volta por empréstimo de seis meses, após nem chegar a ser anunciada pela equipe chinesa, devido a epidemia do novo coronavírus, as atividades na região foram suspensas.

Na China, a atleta relatou os momentos de apreensão e medo que passou por lá em sua curta passagem pelo país. Assim que chegou a Wuhan, o coronavírus começou a se espalhar e acabou mudando os planos, Millene conta que chegou a realizar os exames para o novo clube, porém teve que ser interrompido, mas afirmou que o clube deu todo o apoio necessário.

“Fui para lá com um objetivo, junto com meus familiares a gente optou por esta oportunidade. Comecei todo o procedimento de fazer os exames e dar entrada no visto de trabalho e fui pega de surpresa pelo coronavírus. Tive que ficar presa num apartamento para não ter contato com o ambiente externo. Foram 13 dias sem sair. O clube me deu todo apoio, mas confesso que foram 13 dias de muita preocupação. Não tinha muita o que fazer num apartamento fechado. Tentava praticar alguma coisa, um exercício físico, mas era difícil”, relatou.

Antes de voltar ao Brasil, a atacante teve que passar duas semanas num hospital em Portugal realizando exames e passando por uma quarentena, ao chegar desabafou sobre sua experiencia.

“Cheguei aqui, dei aquela respirada e só agradeci, ao mesmo tempo que lá também só agradecia, pois por mais que tivesse preocupação, medo, acho que na nossa vida nada é por acaso, tudo tem um motivo. Confesso que é um aprendizado que está comigo para o resto da minha vida”, contou.

Agora de volta ao Corinthians, onde conquistou títulos e foi eleita a melhor do Brasileirão do ano passado, a atacante não escondeu sua alegria e paixão pele clube.

“Aqui tem conquistas, tem recordes. Corinthians para mim é tudo, eu confesso que tenho um amor inexplicável, nunca senti isso na minha vida, nunca me senti tão bem em um clube como esse, de uma camisa tão pesada. Se tornou minha paixão”.