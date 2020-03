Rafael Sóbis desencanta, marca hat-trick e Ceará goleia River-PI pela Copa do Nordeste

Na noite desta terça-feira (03) River-PI e Ceará se enfrentaram pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. O jogo era de suma importância para as duas equipes, já que vinham e em posições inferiores na competição. Apesar do campo encharcado, o Ceará passou por cima do tricolor e venceu por 4 a 0, com direito a Hat-Trick de Rafael Sóbis, e um gol de Vinícius.

Com três derrotas seguidas, o River-PI precisava vencer em casa, para voltar a brigar por uma vaga na próxima fase. Já a tarefa do Ceará era a de conhecer finalmente a primeira vitória na competição, pois a equipe apenas empatou no Nordestão. Foram cinco empates nas cinco rodadas.

Além da pressão por melhores resultados, as duas equipes tiveram que enfrentar um campo encharcado. Com muitas poças, era difícil a bola rolar no Estádio Lindolfo Monteiro e com isso, o jogo iniciou lento e com poucas chances de gols.

Até que aos 30’, Rafael Sóbis desencantou e marcou seu primeiro gol com a camisa do Ceará, colocando o vozão a frente do placar. Não demorou muito para o atacante voltar a marcar. Aos 34’, Rafael subiu sozinho para cabecear e fazer o segundo gol do vozão na partida.

Noite especial para Sóbis

No segundo tempo, o Ceará continuou aproveitando a fragilidade defensiva da equipe piauiense, e Rafael Sóbis, anotou seu hat-Trick, após cruzamento, o jogador alvinegro cabeceou para aumentar a vantagem cearense.

Ainda deu tempo de Vinícius marcar o quarto gol do vozão, aos 37’. Fernando Sobral cruzou e o atacante cabeceou para fechar o placar em Lindolfo Moreira. O Ceará desencantou e venceu a primeira. Já o River-PI, perde a quarta seguida na competição, dificultando a classificação tricolor.

E agora?

O River-PI volta a campo no domingo (8), contra a equipe do Altos, pelo Campeonato Piauiense, com a intenção de apagar goleada sofrida esta noite. No mesmo dia, o Ceará joga fora de casa, contra o Atlético-CE, pelo Campeonato Cearense.