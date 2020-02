Missão dada é missão cumprida? Com apenas uma vitória, Argel Fucks é demitido do Ceará

Fim da linha para Argel Fucks no Ceará! A gota d'água para a diretoria do Vozão pingou no último sábado (8), após um mero empate com o ABC, time da quarta divisão nacional. O jogo terminou em 0 a 0, pela Copa do Nordeste, competição que o treinador somou apenas três empates nas três primeiras rodadas. Temendo a sequência negativa e falta de padrão de jogo, Argel caiu na manhã deste domingo (9), com apenas uma vitória nos oito jogos oficiais à frente do Alvinegro.

ARGEL NÃO É MAIS TREINADOR DO CEARÁ SC



O auxiliar Glebson Barroso e o preparador físico Daniel Azambuja também deixam suas funções no Mais Querido.



O auxiliar Glebson Barroso e o preparador físico Daniel Azambuja também deixam suas funções no Mais Querido.

A situação ainda se agrava quando se leva em conta o Campeonato Cearense, onde o Ceará tem dois empates e uma vitória magra sobre o Pacajus, por 1 a 0. Confira os jogos do Vozão com Argel em 2020:

ABC 0x0 Ceará (Copa do Nordeste)

Pacajus 0x1 Ceará (Cearense)

Fortaleza 1x1 Ceará (Copa do Nordeste)

Ceará 1x1 Ferroviário (Cearense)

Ceará 2x2 Freipaulistano (Copa do Nordeste)

Mas Argel não treinou o Ceará só em 2020. Ele chegou em 2019 ao Vozão, durante a reta final do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o gaúcho era técnico do CSA, rival do Alvinegro Cearense na briga para fugir do rebaixamento.

Assumiu o time na 36ª rodada, com a necessidade de pontuar e livrar o Vozão da queda. Em três jogos, somou dois empates e uma derrota. Porém, só não caiu à Série B porque Cruzeiro e o próprio CSA perderam os três últimos jogos. E ainda ao fim do campeonato, o treinador disse que 'missão dada é missão cumprida', mesmo sem vencer no comando alvinegro.

A bruxa está solta no Ceará

Com a demissão de Argel Fucks, o futebol cearense aumenta sua lista de treinadores despachados ainda em 2020: Luan Carlos (Floresta EC), Zé Teodoro (Ferroviário), Marcinho Guerreiro (Caucaia) e Paulo Shardong (Barbalha) completam o time de cinco técnico demitidos na elite do estado.