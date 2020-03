Everton Ribeiro faz dois, e Flamengo estreia com vitória em Barranquilla na Libertadores

Defendendo o título da Taça Libertadores da América, o Flamengo viajou para Colômbia para fazer sua estreia na competição. Mesmo jogando com torcida contra, o rubro-negro não tomou conhecimento do Junior Barranquilla e venceu por 2 a 1 com dois gols do capitão Everton Ribeiro. O gol de honra dos mandantes foi marcado nos acréscimos da segunda etapa pelo atacante Téo Gutiérrez.

O fato mais curioso do duelo se deu antes e depois da bola rolar. No aquecimento do time carioca, um torcedor colombiano invadiu o campo e ficou "grudado" no Gabigol que presenteou o menino com a camisa de treino que ele estava usando. O jovem colombiano não conseguiu segurar a emoção e caiu nas lágrimas. Já depois da partida o camisa 9 presenteou mais um torcedor com sua camisa e chuteira.

Tudo normal

Mesmo jogando fora de casa o Flamengo não abriu mão da sua forma de atuar. Logo aos cinco minutos de jogo Everton Ribeiro recebeu ótimo passe de Arrascaeta e abriu o placar. O time colombiano apelava para as faltas e só conseguiu equilibrar as ações na reta final do primeiro tempo. Após roubada de bola no campo de ataque, Téo Gutiérrez ficou frente a frente com Diego Alves, mas parou no goleiro.

Tendo que jogar de forma mais física do que está acostumado, o Flamengo conseguiu controlar bem o jogo e foi mais uma vez para o intervalo com a vantagem no placar.

Desconfortável

No segundo tempo o Junior foi pra cima dos visitantes. Marcando forte e com intensidade no campo ofensivo a equipe mandante deixou o Flamengo desconfortável na partida, mas ao mesmo tempo deixou espaços. Esbarrando na própria qualidade técnica os colombianos tinham dificuldade para criar as jogadas e abusaram na bola aérea.

Com mais técnica, o time de Jorge Jesus demorou para conseguir ampliar o placar. Gabigol quase marcou um golaço depois de driblar três marcadores. Já na reta final da partida Michael achou Everton Ribeiro que com um toque de categoria fez 2 a 0. No último lance da partida, Téo Gutierrez conseguiu marcar um bonito gol de voleio e descontar para os donos da casa.

Melhores momentos: