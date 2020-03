Emprestado pela Ferroviária ao América-MG, Sávio quer eliminar o time paulista na Copa do Brasil

Virada de chave! Com esse lema, o América-MG enfrenta a maratona de jogos dividindo as atenções entre Campeonato Mineiro e Copa do Brasil. Após o empate em 1 a 1 com o Boa Esporte, pelo Estadual, o Coelho foca no duelo com a Ferroviária-SP, nesta quarta-feira (11), às 19h15, pela 3ª fase do torneio nacional. O jogo de ida será disputado na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Para o jogo, o América fará dois treinos. Na manhã desta segunda-feira (9), foi realizado o primeiro e único treino em Belo Horizonte, no CT Lanna Drumond. A outra atividade, marcada para a manhã desta terça-feira (10), será em Ribeirão Preto, antes da equipe Alviverde seguir viagem para Araraquara.

Desgaste físico é ponto de atenção do time

Como de praxe, para os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Boa Esporte-MG, atividades regenerativas na parte interna do centro de treinamentos, enquanto os demais jogadores do plantel realizaram trabalhos físicos com o Núcleo de Performance.

O técnico Lisca comandou atividades em espaço reduzido, com foco na construção de jogadas e finalizações. Em seguida, o comandante americano trabalhou intensivamente as jogadas pelos lados do campo, seguidas de finalizações a gol.

O lateral-esquerdo Sávio, titular da posição no momento, pertence à Ferroviária de Araraquara, e projetou o confronto diante do clube detentor dos seus direitos.

"A Ferroviária é um time que eu conheço, vim de lá, também não é grandes coisas. Vamos trabalhar, a gente sabe o que eles têm de bom e ruim. Eles vem de um empate com o Palmeiras, não é um time bobo para vir de um empate como veio, e vamos trabalhar em cima disso para chegar 100%", disse o lateral.

Sávio teve seu contrato renovado com o América-MG até o fim de 2020, e afirmou estar focado na classificação da equipe Alviverde.

"Vou dar a vida, minha cabeça é aqui no América-MG, como eu fiz contra o Tupynambás vou fazer contra a Ferroviária. Porquê, um jogador para estar no América-MG e não ser aproveitado em outras competições que é do clube, que é de lá, para eles emprestarem. [... ] fazer um bom jogo, lógico, ajudar o América-MG e fazer o máximo para tirar a Ferroviária", afirmou Sávio.

Ao fim do treino, os atletas relacionados almoçaram no CT Lanna Drumond e seguiram para o Aeroporto de Confins, onde embarcaram rumo a Ribeirão Preto (SP).

Departamento médico e dúvidas

O lateral-esquerdo João Paulo, que foi desfalque na partida contra o Boa Esporte-MG, teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa direita e está em tratamento no departamento médico. O goleiro Airton, também vetado da partida de domingo, faz tratamento intensivo devido a um incômodo na coxa esquerda. O goleiro não deve ter condições de jogo, Jori é cotado para a posição.