Flamengo x Barcelona (EQU): sem desfalques, Rubro-Negro busca liderança do Grupo A

Atual campeão da competição, o Flamengo enfrenta o Barcelona de Guayaquil amanhã (11), às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América, buscando a liderança do Grupo A. A chave também conta com o Indepediente del Valle, do Equador, e o Junior Barranquilla, da Colômbia, derrotado pelos cariocas por 2 a 1 na última quarta-feira (6), na estreia.

Para assegurar a primeira posição do grupo, o Rubro-Negro precisa de uma vitória simples sobre os equatorianos e torcer por um tropeço do Del Valle, que joga em casa contra os colombianos. Até o momento, os dois finalistas da Recopa Sul-Americana dividem o topo, cada um com três pontos.

Para este duelo, o técnico Jorge Jesus, diferentemente do que aconteceu em Barranquilla, na semana passada, terá à disposição todos os possíveis titulares, já que Rafinha, Rodrigo Caio e Arrascaeta voltaram a treinar na tarde de ontem (9). O lateral-direito e o zagueiro estavam com problemas musculares, mas já se recuperaram. Já o uruguaio, poupado no clássico diante do Botafogo, participou das atividades com os seus companheiros e deve ir a campo.

Foto: Alexandre Vidal/CRF

Convocado pela seleção brasileira, Bruno Henrique, que atuou na vitória por 3 a 0 sobre o Alvinegro, pela Taça Rio, também não preocupa. O atacante mostrou estar 100% fisicamente e apresenta condições normais de jogo. Quem tem chances de não ser relacionado para a partida é João Lucas, substituto de Rafinha, em função de uma pancada no tornozelo que lhe tirou do clássico de sábado.

Titular absoluto do Rubro-Negro, Rodrigo Caio deve voltar à equipe e dois jogadores disputam a vaga que formará a dupla de zaga com o camisa 3: Léo Pereira e Gustavo Henrique. A tendência é que este último, por já ter atuado mais vezes na temporada, seja escolhido para iniciar o jogo.

De acordo a parcial divulgada pelo clube carioca, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Com o setor de cadeiras cativas e as gratuidades, além da venda de bilhetes momentos antes de a bola rolar, há grandes chances de o Maracanã receber o maior público da temporada no Brasil.

Provável Flamengo: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Gérson e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique.

Provável Barcelona-EQU: Mendoza, Velasco, Aimar, Riveros e Bedoya; Gabriel Marques, Piñatares, Castillo, Damián Díaz, Emmanuel Martínez; Fidel Martínez.