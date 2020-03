Análise: obstáculos a serem encarados por Ramon, novo zagueiro do Cruzeiro

Seria o miolo de zaga aquele de menor problema do elenco celeste? Não que o setor represente total confiança dos cruzeirenses, mas, certamente, Léo, Cacá, Arthur e Marllon são atletas que causam impressões positivas. Este último, literalmente, apenas impressão – já que ainda não atuou pelo clube -, mas os demais, obtém agrado na prática. Ramon, agora, chega em Belo Horizonte em cenário de concorrência com esses quatro jogadores.

Léo e Cacá estão um patamar acima, consolidados por suas quantidades de aparições, enquanto Arthur – que já marcou gol na temporada -, mostra ser um atleta promissor, caracterizado de impulsão, qualidade na bola aérea, agilidade e altura.

Ramon não vai ter vida fácil na Toca Da Raposa II, isso porque o ex-zagueiro do Vitória, da Bahia, enfrenta tais concorrências. De fato, Marllon também chegou para esta temporada e, portanto, partiria de um ponto em comum com ele na luta por posição, no entanto, o prestígio adquirido na Ponte Preta somado a uma vinda de uma equipe como o Corinthians passa-nos a ideia de quem vai largar na frente. Se trataria, no caso, de currículo. Vale lembrar que ele foi campeão da Série B pelo Atlético-GO, mostrando ser experiente para a competição.

Ramon foi apresentado na manhã desta sexta-feira (13) Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O primeiro contato de Ramon com o Cruzeiro aconteceu ainda em novembro do ano passado, quando assinou um pré-contrato, que constaria em um salário superior a R$150 mil. Após a troca de gestão, a Raposa descordou das condições e decidiu não exercer a compra, até o momento em que Adilson Batista pediu sua contratação e, reduzindo as condições, dentro da realidade financeira, assinou com a Raposa.