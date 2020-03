Análise: conflito entre impaciência e reconstrução dão o tom no Cruzeiro

Imaginemos eu, distante de qualquer intimidade ao manto azul, da perspectiva de um observador neutro, capaz de dispensar qualquer vestígio emocional que possa interferir em meu raciocínio.

Existiria uma parte com mais razão no conflito citado no título? O dilema fica explícito no próprio discurso de Robinho após a partida diante do CRB, quando a equipe celeste perdeu por 2 a 0.

"Pedir paciência para o torcedor? A gente que precisa melhorar. Tem que dar paciência para o Adilson trabalhar. Ele está fazendo uma reconstrução. Chegaram jogadores novos, da base. O torcedor entende, vaia, mas faz parte do jogo”.

A resposta de Robinho, por mais contraditória que pareça ser, ilustra um dilema no qual as duas partes – torcida e instituição – têm argumentos para se defender e, por incrível que pareça, ao final se compreendem. Essa compreensão é (mais) nítida da perspectiva da instituição, quando vários de seus personagens concordam com as vaias vindas das arquibancadas juntas às cobranças.

Os cruzeirenses, carregados de sua emoção, são cientes do momento vivido pela Raposa. Adeptos ao slogan #BoraReconstruir, sabem que o cenário atual levaria tempo para que a equipe se encontrasse, em contrapartida, não serviria de escudo para a ausência de evolução nas atuações celestes.

A reconstrução, por sua vez, intimou aqueles sem experiência para a guerra, e garotos que jamais tinham atuado pelo profissional, foram intimados. As fracas aparições do Cruzeiro seriam de total demérito do Adilson ou as condições impostas a ele o impede de mostrar seu potencial como treinador?

Pois bem, a impaciência por parte da torcida em função da ausência de evolução é válida, mas as condições impostas aos novatos no mercado de trabalho – meninos da base - somado às limitações financeiras para contratar, torna Adilson, de certa forma, compreendido.