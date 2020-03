Por prevenção ao Covid-19, grandes clubes de Belo Horizonte interrompem atividades

Em prevenção à propagação dos casos de Coronavírus (Covid-19), na tarde desta terça-feira, Atlético, América e Cruzeiro aproveitaram que a paralisação dos campeonatos e interromperam as atividades do futebol profissional dos clubes, tanto para a categoria masculina, quanto para a feminina. Atlético e Cruzeiro, paralisam por tempo indeterminado, enquanto América, inicialmente, até 23 de março.

Cruzeiro

O primeiro clube a se manifestar foi o time celeste, que divulgou nota em seu site oficial, comunicando a paralisação. "Os atletas do time profissional do Cruzeiro terão um encontro com o novo diretor de futebol Ricardo Drubscky na manhã desta quarta-feira, dia 18 de março. Em seguida, todos serão liberados e os treinos estarão suspensos por tempo indeterminado", traz o informe. Além disso, as atividades dos clubes sociais do Cruzeiro Barro Preto e Cruzeiro Pampulha, estão suspensas.

Atlético

Por meio de suas redes sociais, o Atlético também informou a paralisação das atividades do futebol profissional, a partir desta quarta-feira (18), por tempo indeterminado. Os serviços na sede administrativa do clube também serão paralisados, com os funcionários trabalhando em regime de home-office. Os clubes de lazer (Labareda e Vila Olímpica) também estarão fechados.

Informamos que o clube vai paralisar todas as atividades do futebol profissional, a partir desta quarta (18/3), por tempo indeterminado. pic.twitter.com/8FNUyr3NDe — Atlético (@Atletico) March 17, 2020

América

Último a se manifestar, em seu site oficial, o América também emitiu nota informando que vai interromper, a partir de amanhã, as atividades do time profissional masculino no CT Lanna Drumond. Como medida preventiva, com duração inicial até 23 de março. E ressalta que não houve nenhum caso suspeito de infecção envolvendo atletas ou funcionários do América.

Nos três clubes, enquanto as atividades estiverem paralisadas, os atletas terão recomendações dos clubes e serão orientados a fazerem atividades específicas em suas residências, além da recomendação de não sair de casa, muito menos fazer viagens de avião no período em que o futebol estiver paralisado.



As competições disputadas por América, Atlético e Cruzeiro, o Campeonato Mineiro, por recomendação da CBF, foi paralisado pela FMF (Federação Mineira de Futebol), assim como no fim de semana, a CBF já havia decidido pela suspensão dos campeonatos nacionais, como a Copa do Brasil, disputado pelo Coelho e Raposa.