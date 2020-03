Federação Cearense de Futebol suspende Estadual por tempo indeterminado

Em nota oficial, publicada pelo seu Departamento de Comunicação nesta terça-feira (17), a Federação Cearense de Futebol suspendeu por tempo indeterminável o Campeonato Cearense Ypióca 2020. A decisão, tem em vista as recomendações do Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal após divulgação do Governo do Estado do Ceará de medidas a serem adotadas para o combate ao COVID-19.

Leia a seguir a nota oficial do Presidente da FCF, Mauro Carmélio:

O Presidente da FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL no uso de suas atribuições estatutárias,

CONSIDERANDO a divulgação de medidas do Governo do Estado do Ceará para combate ao coronavírus (COVID-19) por meio do Decreto;

CONSIDERANDO que o aumento no número de casos e o Decreto acima só foram divulgados após a realização da Reunião Extraordinária ocorrida no dia 16/03/2020;

CONSIDERANDO as recomendações do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal para que o Campeonato Cearense 2020 seja paralisado;

CONSIDERANDO a consulta feita pela Federação Cearense de Futebol à Confederação Brasileira de Futebol sobre a possibilidade de dispor de novas datas para a conclusão do Campeonato Cearense 2020 e a resposta positiva da entidade máxima,

Resolve: