Ivan Angulo: números, qualidades e deficiências do novo atleta cruzeirense

O colombiano Ivan Angulo, de apenas 20 anos, certamente foi a novidade com mais potencial de crescimento para o 2020 do Cruzeiro. No Palmeiras, não teve a oportunidade de mostrar seu futebol no profissional, mas, a partir das aparições no Envigado, da Colômbia, onde foi revelado e atuou em 2018, foi possível obter uma noção das características do terceiro estrangeiro no elenco da Raposa – junto a Marcelo Moreno e Ariel Cabral.

Vale ressaltar que, do ano retrasado para cá, é natural que Angulo tenha desenvolvido outras habilidades e evoluído futebolisticamente, no entanto a análise é encima da última impressão mostrada.

Suas características

Agudo, veloz e driblador, Angulo é ponta direita, apesar de também atuar pela esquerda quando necessário. O esquema tático que o beneficia é o 4-4-3, no qual atuaria aberto. Ele não tem medo de partir para cima do marcador, possui o drible e a velocidade como principais armas, obtendo, no Campeonato Colombiano, mais da metade dos dribles bem-sucedidos nas 18 partidas que atuou pela Primera A, Clausura, onde conseguiu mais oportunidades mesmo tão novo, e fez dois gols.

Pelo torneio nacional e seleções de base, arrancou atenções do Palmeiras por suas descidas em profundidades, chegadas perigosas e sua personalidade, ainda que recém maior de idade. Como todo jovem, apresenta deficiências de menino novo, como a perda da posse de bola na busca de mais um drible, entre outras decisões precipitadas - frutos da inexperiência -, representada em 8.1 por partida na competição de seu país, no Envigado, segundo dados do sofescore – ressaltando, claro, a análise tida de 2018, quando era dois anos mais novo.

Outro ponto fraco é a disputa por bola aérea: mesmo com 1,79 de altura, Ivan Angulo ganhou 17% das disputas da bola aérea, em média por partida, no Campeonato Colombiano.

Destaque da seleção de base e campeão da Copa do Brasil sub-20 pelo Palmeiras, tido como ‘xodó’ dos palmeirenses, Angulo chega com potencial enorme em Belo Horizonte e mais experiente àquele a de apenas 18 anos de idade.