Distante de retorno, efetividade de Renato Kayzer é carecida no Cruzeiro 

O Cruzeiro tem 15 gols em todas as 12 partidas na temporada; 7 possui o Renato Kayzer nos 10 jogos pelo Atlético-GO no ano. O jogador, emprestado pela Raposa ao time goiano até o final de 2020, representa 46% de toda a produtividade do elenco celeste em tentos convertidos.

Os números retratados podem até não significar tanto em termos quantitativos, tendo em vista as poucas partidas até a parada em razão da pandemia do coronavírus, no entanto revela uma peça, de 24 anos, desperdiçada, que possui o dobro de gols que o artilheiro do Cruzeiro. Mauricio, de brilhante início na temporada, é quem mais balançou as redes com 3 gols, obtendo um posto nada obrigatório para sua posição.

Além do oportunismo, a versatilidade do atleta, que atua nas duas pontas, facilitaria a vida celeste, que vai ao mercado na procura por avançados.

Segundo seu empresário, Renato Kayzer está ambientado à Goiânia e feliz em sua equipe, dificultando seu retorno por agora à Toca da Raposa II.