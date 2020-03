DicaVAVEL: oito livros que contam histórias sobre o Palmeiras

Considerando o aumento significativo de casos confirmados de Coronavírus (COVID-19) nos 25 estados brasileiros, dão conta que até o momento são mais de 2.430 infectados e 57 mortes.

Diante desse cenário amedrontador, a necessidade em reforçar o isolamento social torna-se inevitável e como consequência dessa 'quarentena' o tédio acaba tomando conta de todos nós.

Pensando nisso, nós da Vavel Brasil aproveitamos esse período sem jogos do Verdão e resolvemos selecionar alguns livros que falam sobre o seu time do coração ou de algum atleta que marcou época

na história do clube, assim o torcedor une o útil ao agradável,

consequentemente passará o tempo com a leitura.

Descrição dos livros sobre o Corinthians:

(descrição realizada pela própria editora)

Bíblia do Palmeirense - Jota Christianini (Editora Panda Books)

A Bíblia do Palmeirense é um produto comemorativo dos cem anos do Palmeiras que, além de contar a história do clube, é acompanhada de vinte fac-símiles de documentos históricos do time, como as reproduções de jornais e revistas com manchetes e reportagens das grandes conquistas; revista oficial do Palmeiras com pôster do bi-paulista de 1993/94; cartão-postal da conquista do Mundial de 1951; flâmula da academia de futebol de 1965; cópia dos contratos dos jogadores Luiz Imparato, de 1938, e de Waldemar Fiúme, de 1945; folder do antigo Palestra Itália e planta do novo Allianz Parque e muito mais

Imponente – A Reconstrução Do Palmeiras, da Arena Ao Deca - Celso de Campos Jr. (Editora Garoa Livros)

A chegada do Allianz parque foi o divisor de águas de uma das maiores reconstruções da história do Palmeiras. Aproveitando todo o potencial da nova arena, o clube, norteado pelo signo do profissionalismo, canalizou o apoio de parceiros e torcedores para montar, de novo, esquadrões à altura de sua tradição – que conquistaram três campeonatos nacionais nos quatro anos seguintes e devolveram o palestra ao topo do futebol brasileiro.

No livro “imponente - a reconstrução do palmeiras, da arena ao deca”, o jornalista Celso de Campos Jr. E o fotógrafo Cesar Greco nos conduzem pelos melhores momentos dessa memorável jornada, que redefiniu por completo o destino do alviverde. De novo, imponente.

Palmeiras. Seus Heróis e Suas Glórias (Editora Ícone)

Do Brasil para o mundo. O Palmeiras é centenário, é tradicional, mas

continua tendo o ardor da juventude. Um clube que formou milhões de apaixonados torcedores das mais diversas raças, etnias e credos, criando laços de amizade e de sentimento em todas as cidades do Brasil.

Sua fibra na origem, na continuidade e no presente, demonstram um grau elevadíssimo de amor e de adaptabilidade encontradas ao longo da história. Na sua trajetória formou heróis, mitos e lendas, mas acima de tudo transpirou e sangrou pela verdade e pela dignidade.

A composição de sua história com lutas, quedas, atos heroicos e superações das mais diversas formas e categorias comprovam o seu destino universalista.O Palmeiras viverá eternamente no coração da nação brasileira. Perfis marcantes, gols mais belos, partidas mais importantes, títulos incontestáveis e muito mais.

Este livro, composto por amor e cientificidade, coloca o Palmeiras no seu devido lugar; o maior entre os maiores. O Palmeiras, popular Verdão, abraçou o mundo e fez mais um gol de ouro.Gigante pela confirmação de suas proezas e pela história fortalecida com o tempo, o Palmeiras abraçou o Brasil, e compôs poesias de tenacidade, abnegação e amor.

Palmeiras Minha Vida É Você - Nelo Rodolfo (Editora Alta Books)

Um trabalho profundo de pesquisa que sintetiza através de suas glórias, ídolos e feitos, a grandiosa saga palestrina nos seus mais de 100 anos de existência. Obra imprescindível na biblioteca dos amantes da literatura esportiva, em especial, os palmeirenses!

O livro mostra documentos raros que compõem a necessária verdade, mostrando o heroísmo dos pioneiros e a vontade de vencer de tantos que prestaram serviços ao alviverde centenário. Quando estas questões são aprofundadas, o Palmeiras, naturalmente, sobressai. O Palmeiras tem passado, presente e, com absoluta certeza, tem futuro. Havia quem devesse contar. E esse livro cumpre a função.

1942: O Palestra Vai À Guerra - Celso de Campos Jr. (Editora Realejo)

Todo brasileiro sabe que futebol às vezes é uma verdadeira guerra. Mas talvez poucos conheçam uma de suas mais históricas disputas que no ano de 1942 transformou em campo de batalha o gramado do Pacaembu.

Era a luta pelo título do Campeonato Paulista daquele ano entre Palmeiras e São Paulo em plena Segunda Guerra Mundial. Tudo porque o já tradicional time do Palestra Itália se viu acuado por uma guerra que não era sua e acusações de traição à pátria brasileira. Pela primeira vez contada sem a fantasia dos fatos que viraram lendas a história desta impressionante partida é a inspiração para “1942 – O Palestra vai à guerra”.

Meu Nome É Enea. O Maior Campeão do Brasil - Mauro Betting e Bruno Elias (Onze Cultural)

Meu nome é Enea - Palmeiras: o maior campeão do Brasil" é um livro de realismo fantástico. Ou de ficção real. Parece sonho o maior vencedor de títulos no país do futebol voltar a ser campeão do Brasileiro, que não vence desde a Via Láctea montada pela Parmalat, em 1993-94.

Mas é tudo realidade. É todo Palmeiras o Brasileiro de 2016. (...) Enea relembra, do ponto de vista de um palmeirense apaixonado (uma redundância), as outras oito conquistas brasileiras (outro pleonasmo) do clube, enquanto conta, jogo a jogo, a epopeia do título.

Depoimentos de personagens da campanha e fotos das partidas, de jogadores e da torcida em todos os jogos ilustram a história que conta, em primeira pessoa, e em nome de todos os palmeirenses, a sensação descrita pelo presidente Paulo Nobre.

Palmeiras, Primeiro Campeão Mundial de Clubes - Renato J. Oliveira (Editora Independently Published)

O livro conta tudo sobre como aconteceu a conquista das "Cinco Coroas." Como foi a Copa Rio 1951, o primeiro torneio mundial interclubes da história, em que o Palmeiras se sagrou o primeiro campeão mundial. Edição Ilustrada.

Títulos E Conquistas Do Campeão Do Século: de Palestra a Palmeiras - Renato J. Oliveira (Editora Independently Published)

O livro tem o propósito de servir como instrumento de pesquisa e,

sobretudo, como uma espécie de documento que ajude a corroborar e a justificar de alguma forma o título de Campeão do Século XX da Sociedade Esportiva Palmeiras, apresentando a lista de todas as suas 350 conquistas nacionais e internacionais, indo da Taça Savoia ao recente Decacampeonato Brasileiro de 2018.