DicaVAVEL: cinco livros que contam histórias sobre o Fluminense

Considerando o aumento significativo de casos confirmados de Coronavírus (COVID-19) em todos osn estados brasileiros, dão conta que até o momento são mais de 3.000 infectados e 77 mortes.

Diante desse cenário amedrontador, a necessidade em reforçar o isolamento social torna-se inevitável e como consequência dessa 'quarentena' o tédio acaba tomando conta de todos nós.

Pensando nisso, nós da Vavel Brasil aproveitamos esse período sem jogos do Flusão e resolvemos selecionar alguns livros que falam sobre o seu time do coração ou de algum atleta que marcou época na história do clube, assim o torcedor tricolor une o útil ao agradável, consequentemente passará o tempo com a leitura.

Descrição dos livros sobre o Fluminense:

(descrição realizada pela própria editora)

Os Dez Mais do Fluminense 2ª Edição - Roberto Sander (Editora Maquinária)

Os dez mais do Fluminense, escrito pelo jornalista Roberto Sander, é uma deliciosa viagem pela história do clube através das biografias de alguns dos maiores craques tricolores.

O livro faz parte da Coleção Ídolos imortais e os jogadores focalizados são: Marcos Carneiro de Mendonça, Romeu, Orlando Pingo de Ouro, Castilho, Pinheiro, Telê, Valdo, Félix, Rivellino e Assis.

Eles foram escolhidos a partir de uma enquete feita entre jornalistas como, entre outros, Nelson Rodrigues, filho, Teixeira Heizer e João Máximo. O livro é ilustrado com dezenas de fotografias e muitas caricaturas.

São 184 páginas de muitos causos a respeito de quem mais ajudou o Fluminense a se transformar no mais tradicional clube brasileiro. É uma obra que não pode faltar na estante de nenhum tricolor.

* 1952 Fluminense Campeão do Mundo - Arturo Vaz (Editora Maquinaria)

No livro "Fluminense campeão do mundo de 1952", o torcedor tricolor conhecerá um do momentos mais gloriosos da história do clube. Foi há 60 anos, quando aconteceu a conquista da Copa Rio, chancelada pela FIFA, que reuniu os maiores clubes do mundo naquele momento. Eram tempos de Castilho, Píndaro, Pinheiro, Didi, Telê, Orlando Pingo de Ouro, entre outros craques que se tornaram ídolos eternos da torcida. Para chegar ao título, o Fluminense enfrentou o Sporting de Portugal, o Grasshopper da Suíça, O Peñarol do Uruguai, o Áustria Viena e o Corinthians, que, ao lado do Flu, representou o Brasil na competição. Na ocasião o Fluminense comemorava o seu cinquentenário de fundação e era o detentor da Taça Olímpica, que o colocou na condição de maior organização esportiva do mundo. Esse período de enorme glamour da história do Tricolor das Laranjeiras é retratado com rara sensibilidade pelo historiador tricolor Eduardo Coelho.

Fluminense para jovens tricolores - Celso Taddei e Chico Soares (Editora Livros Ilimitados)

Que grande desgosto deve ser para um pai ter um time do coração e descobrir que seu filho não compartilha da mesma paixão. Mas, isso, feliz ou infelizmente, acontece. E aconteceu com o Chico, que é torcedor do Fluminense, quando descobriu que seu filho mais velho, Vinícius, tinha uma quedinha por outro time.

Depois de uma conversa com o amigo Celso, também torcedor do tricolor carioca, Chico decidiu tentar converter o menino a uma

nova religião e os dois autores começaram a escrever a história do Fluminense Football Club. O plano deu certo: Vinícius conheceu com mais detalhes as glórias deste grande time do Brasil e resolveu virar a casaca (no bom sentido, claro).

Assim nasceu a Coleção Primeiros Passes. Agora é a sua vez de conhecer a história dos Guerreiros das Laranjeiras, em um livro colorido e especial com as ilustrações de Rodrigo Macedo!

Da Rebelião à Glória: O Fluminense e a conquista da Primeira Liga - Rodrigo Barros (Editora Multifoco)

Esta obra registra a insatisfação dos principais clubes do País com suas federações estaduais, levando-os à criação de uma liga independente da Confederação Brasileira de Futebol. Após organização e definição do modelo de negócios, a Primeira Liga realizou seu primeiro campeonato, conquistado pelo Fluminense Football Club.

O livro conta em detalhes a fundação da liga e a realização do torneio, com a ficha de todos os jogos do Fluminense, contando ainda a história de cada uma das partidas que garantiram o título pioneiro deste campeonato nacional.

O Fluminense nasceu com a vocação para a glória. Nós somos a História.

20 Jogos Eternos do Fluminense - Roberto Sander (Editora Maquinária)

No livro 20 Jogos eternos do Fluminense, escrito pelo jornalista tricolor Roberto Sander, o mesmo autor de Taça de Prata de 1970, o leitor vai se deliciar com partidas que, ao longo dos anos, forjaram a força e a tradição do Tricolor das Laranjeiras.

Escolhidas por tricolores ilustres, essas partidas vão reviver grandes momentos protagonizados por ídolos como Marcos Carneiro de Mendonça, Castilho, Valdo, Assis, Romerito e Fred, entre muitos outros craques.

Numa edição caprichada, com um caderno em cores que traz infográficos de gols, fotos de times de todas as épocas e caricaturas com perfis de grandes craques tricolores, esse livro vai ser mais um motivo de orgulho para o torcedor do Fluminense.

Fluminense tetracampeão - Heitor Allincout e João Boltshauser (Editora Sextante)

O livro Fluminense tetracampeão eterniza a conquista do tetracampeonato brasileiro de 2012 em 156 páginas e cerca de 200 imagens, algumas inéditas, exclusivas do Fluminense. Os astros Samarone, Assis, Washington - Coração Valente e Fred relembram os títulos dos campeonatos brasileiros de 1970, 1984, 2010 e 2012, respectivamente.

Primeiro livro oficial do Fluminense relativo a um campeonato, Fluminense tetracampeã o traz um raio-x da campanha tricolor, com detalhes como tabela de pontos ganhos, gols marcados e gols sofridos, e a contabilização de passes, dribles, desarmes e cruzamentos certos, por exemplo.

A venda de cada exemplar do livro vai gerar recursos para o clube, pois trata-se de um produto oficial licenciado.

Carioca de 1971 - a Verdadeira História da Vitória do Fluminense Sobre a Selefogo Alvinegra - Eduardo Coelho (Editora Maquinária)

Este livro procura mostrar o que de fato aconteceu num dos campeonatos cariocas considerados mais polêmicos da história. O Botafogo, que tinha um time apelidado de Selefogo, disparou na liderança e chegou a se proclamar campeão, mas o Fluminense, com a sólida base do time que havia sido campeão brasileiro de 1970, avançou na reta final e conquistou o título.

Houve falta em Ubirajara no gol de Lula? Houve um pênalti inexistente no primeiro turno? Estes e outros detalhes serão revelados nesta obra

Fluminense Desde Menino - Luis Pimentel (Editora Mauad)

Este livro conta de uma forma de fácil compreensão a história do Fluminense e episódios que fazem parte dessa história.