DicaVAVEL: seis livros que contam histórias sobre o Vasco

Considerando o aumento significativo de casos confirmados de Coronavírus (COVID-19) em todos os estados brasileiros, dão conta que até o momento são mais de 3.000 infectados e 77 mortes.

Diante desse cenário amedrontador, a necessidade em reforçar o isolamento social torna-se inevitável e como consequência dessa 'quarentena' o tédio acaba tomando conta de todos nós.

Pensando nisso, nós da Vavel Brasil aproveitamos esse período sem jogos do Vascão e resolvemos selecionar alguns livros que falam sobre o seu time do coração ou de algum atleta que marcou época

na história do clube, assim o torcedor Cruz-Maltino une o útil ao

agradável, consequentemente passará o tempo com a leitura.

Descrição dos livros sobre o Vasco:

(descrição realizada pela própria editora)

Os Dez Mais do Vasco da Gama - Rodrigo Raves e Cláudio Nogueira (Editora Maquinária)

Neste livro, os jornalistas Claudio Nogueira e Rodrigo Taves se propõem a narrar sobre dez craques do Vasco- Ademir, Barbosa e Danilo Alvim, de Bellini, Orlando Peçanha e Vavá, de Roberto Dinamite e de Romário, Edmundo e Juninho Pernambucano. São páginas ilustradas por cerca de 60 fotos, além de caricaturas dos jogadores retratados.

Monumental - O Vasco de 1997 a 2000 - Thiago Correia (Editora Multifocal)

A ideia de contar essa história surgiu ao perceber a chegada dos 20 anos do terceiro título brasileiro do Vasco. Conquista esta que iniciou uma fase muito vitoriosa do clube, que foi até 2000, e que o clube não conseguiu chegar nem perto disso desde então.

Atualmente, muitos jovens torcedores já perguntam como era ver o Edmundo jogar, se o Felipe era melhor que o Nenê, se jogadores como os Juninhos, Pedrinho, Ramon, Mauro Galvão e tantos outros eram “isso tudo mesmo”, como era o clima da torcida.

Existem ótimas obras sobre gerações vitoriosas de vários clubes do Brasil, inclusive do Vasco, mas nada específico sobre aquele período do fim dos anos 1990. São tantas histórias, vitórias, títulos, polêmicas, brigas, situações cômicas, que merecem um livro.

Foi um trabalho de praticamente oito meses, com mais de 60 entrevistas, com jogadores, treinadores, membros de comissão técnica, dirigentes, jornalistas, que o prefácio não é apenas dedicado a eles, mas feito por quem estava em campo – ou à beira dele – participando e construindo aquilo.

Por isso, o livro prioriza as falas de todos eles. A história é contada por

eles.

Vamos cantar de coração: Os 100 anos do futebol do Vasco da Gama (Biblioteca Digital do Futebol Brasileiro) - Claudio da Silva Nogueira e livrosdefutebol.com

O propósito desta obra é a de trazer ao leitor momentos históricos do

percurso de cem anos do Clube de Regatas Vasco da Gama: as maiores conquistas, a trajetória década após década, jogos históricos, artilheiros, jogadores inesquecíveis, títulos, presidentes, treinadores, curiosidades e textos que homenageiam o Clube.

A obra é dedicada não apenas aos torcedores vascaínos de todo o País e também do exterior. Mas igualmente a todos os que amam o futebol e querem ajudar a preservar a memória dos grandes clubes e grandes craques já vestiram esta camisa.

Paixão da Gama: A Maravilhosa História do Vasco - Jorge Luiz Alves Bezerra (Coleção Mossoroense)

A história rica e repleta de acontecimentos notáveis do Club de Regatas Vasco da Gama, organizada cronologicamente, relatando fatos relevantes ocorridos em cada um dos 113 anos.

As campanhas vitoriosas de conquistas obtidas no Brasil e no exterior, os times, os craques e ídolos da torcida, as torcidas organizadas e os torcedores famosos, os presidentes, o patrimônio, a saga doa construção do caldeirão de São Januário, a luta pela discriminação social e racial, e muito mais.

História Do Vasco Da Gama Em Cordel - Cláudio Aragão (Editora Bom Texto)

A lendária torcedora Dulce Rosalina foi escolhida pelo autor para narrar a trajetória do clube cruzmaltino desde a sua fundação, em 1898, até a conquista do Campeonato Carioca, em 2003.

Em A História do Vasco da Gama em Cordel, os leitores poderão relembrar os mais importantes campeonatos, os títulos e os grandes ídolos do Vasco.

Vasco da Gama. Gigante Desde 1898 - Fábio Ramos (Editora Giostri)

O fogo agora é labaredas que toma conta de milhares de corações

apaixonados. Minha imensa torcida é bem feliz. Com ela, segui em frente. Na alegria e na dor, o sentimento não para. Todo vascaíno tem amor infinito. Glórias, lutas, vitórias. Essa é minha história. Esse sou eu. Vasco da Gama.