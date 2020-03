DicaVAVEL: cinco livros que contam histórias sobre o Athletico Paranaense

Considerando o aumento significativo de casos confirmados de Coronavírus (COVID-19) em todos os estados brasileiros, dão conta que até o momento são mais de 3.000 infectados e 77 mortes.

Diante desse cenário amedrontador, a necessidade em reforçar o isolamento social torna-se inevitável e como consequência dessa 'quarentena' o tédio acaba tomando conta de todos nós.

Pensando nisso, nós da Vavel Brasil aproveitamos esse período sem jogos do Furacão e resolvemos selecionar alguns livros que falam sobre o seu time do coração ou de algum atleta que marcou época

na história do clube, assim o torcedor une o útil ao

agradável, consequentemente passará o tempo com a leitura.

Descrição dos livros sobre o Athletico Paranaense:

(descrição realizada pela própria editora)

Método CAP – Metodologia de ensino da Escola Furacão do Clube Atlético Paranaense - Raphael Zielonka Biazzetto, Gustavo Meier Brasil e Ricardo João Sonoda-Nunes (Editora RB Esportes)

O método de ensino responsável pelo sucesso de uma das mais conceituadas escolas de futebol do Brasil agora virou livro. A obra, idealizada pelos profissionais da Escola Furacão, revela em mais de 280 páginas a filosofia de trabalho do Rubro-Negro no ensino do desporto às jovens promessas. Hoje, a escola oficial do CAP é uma das referências no segmento, e atende mais de 5 mil alunos em quase 50 sedes espalhadas pelo país.

“O nosso grande diferencial hoje é essa especialização em ensinar o futebol como modalidade esportiva. Sabemos que ainda falta muita literatura nesse âmbito, em que o Atlético Paranaense é especialista. Até por isso, sempre foi um objetivo nosso transformar essa nossa metodologia de trabalho em livro”.

Conforme ainda destaca Brasil, o livro “Método CAP” aponta como o jovem praticante do desporto pode não apenas aprimorar os fundamentos necessários para a prática do futebol como também desenvolver suas habilidade motoras.

Com quase uma década de atividade, a Escola Furacão conta atualmente com 5.250 alunos, de 3 a 15 anos de idade. São cerca de 100 profissionais, espalhados pelas 46 sedes da escola no país, que ensinam a meninos e meninas não só a prática do futebol, mas conceitos que contribuem na formação do cidadão.

Clube Atlético Paranaense – Uma paixão eterna - Heriberto Ivan Machado, Valério Hoener e José Paulo Fagnani (Editores Paranaenses)

O livro é uma edição atualizada e revisada da primeira obra lançada em 1994, intitulada "Atlético - A paixão de um Povo". O livro traz toda a história do Clube Atlético Paranaense, desde a fundação do Internacional e do América, que são os clubes que originaram o Atlético. O livro tem 366 páginas e 365 fotografias, muitas delas inéditas, e servirá como fonte de consulta para todas as gerações sobre a história do clube.

Arena da Baixada – 100 anos - Milene Szaikowski e Heriberto Ivan Machado (Edição do autor)

O estádio Joaquim Américo Guimarães é o mais antigo em atividade do Brasil. Inaugurado oficialmente em 06 de setembro de 1914 foi o primeiro estádio paranaense.



O campo da Baixada do Água Verde, como era conhecido no seu início, pertencia ao Internacional, clube que junto do América, originou o Atlético em 1924. Na época o Atlético herdou o estádio que estava construído numa área locada. Anos mais tarde houve a possibilidade de adquirir a área em definitivo.



Nestes 100 anos, a Baixada passou por inúmeras transformações. A maior delas quando deu lugar a uma imponente Arena. E é essa história que está retratada no livro “Estádio Joaquim Américo Guimarães – Arena da Baixada – 100 Anos”. Uma obra que todo atleticano deve ter na sua estante.

História ilustrada do Clube Atlético Paranaense - Heriberto Ivan Machado (Álbum de figurinhas)

O livro conta a história do clube através de imagens, traz a evolução do escudo rubro-negro, da arena e principalmente dos atletas que marcaram história no Furacão.

Atlético – A paixão de um povo - Heriberto Ivan Machado e Valério Hoener (Edição do autor)

O livro "ATLÉTICO - A PAIXÃO DE UM POVO" conta detalhes do Atlético, desde a sua fundação em 1924. A participação do rubro-negro paranaense nos campeonatos estaduais, nacionais, torneios e amistosos. Ídolos da história do clube, presidentes e torcedores ilustres vêm à tona, revivendo momentos inesquecíveis, dentro e fora das quatro linhas. Fotografias, escalações, quadros sinópticos, históricos patrimoniais, a vida enfim do Clube Atlético Paranaense, originário da virtuosa fusão entre Internacional e América.