Lesão, férias e sequência: João Paulo analisa temporada no América-MG

Na última temporada, João Paulo foi um dos pilares do América-MG, sendo o segundo jogador que mais entrou em campo, com 47 partidas, além de ter anotado três gols e nove assistências. Porém, o início de trabalho em 2020, o lateral-esquerdo teve duas lesões que o atrapalharam para dar continuidade ao bom futebol.

No fim de janeiro, ele sentiu dores no tendão de aquiles direito, ficando fora das atividades por duas semanas. Após retornar ao gramados, voltou a desfalcar a equipe americana por conta de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida no início de março. Até aqui, foram apenas quatro jogos no ano, sendo um como titular.

A pausa forçada no calendário surge como oportunidade de recuperação para João Paulo, que tem o objetivo de, na sequência da temporada, retomar o bom desempenho em campo alcançado em 2019.

“Em 2019, eu tive a oportunidade de jogar bastante jogos pelo América e fico muito feliz por isso. Minha expectativa para esse ano é repetir isso, ajudando cada vez mais. Infelizmente, esse plano foi interrompido no início da temporada, mas tenho a expectativa de voltar bem da lesão para fazer um grande ano também em 2020”, avalia o lateral.

Assim como os companheiros de time, João Paulo reconhece a importância de se prevenir contra a Covid-19 (coronavírus). O lateral avalia como positiva a pausa no calendário e segue as orientações do departamento médico em casa.

“Acredito que a decisão das férias é correta. O mundo inteiro está lutando contra a Covid-19, que tem se agravado inclusive no Brasil. É importante essa parada e também a conscientização sobre a prevenção da doença. É uma atitude coerente de todos, não somente dos profissionais do futebol. Todo o país tem que ajudar nesse momento e respeitar as orientações das autoridades”, comenta o atleta.

Invicto na temporada, o América é líder isolado do Campeonato Mineiro, com 21 pontos, com seis vitórias e três empates. E ainda, disputa a terceira fase da Copa do Brasil. O lateral-esquerdo vive a expectativa de retornar aos gramados após a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), e ajudar os companheiros a dar sequência à boa temporada do Coelho.

“Nossa temporada até aqui é excelente. Começamos 2020 muito bem, como havia sido em 2019. Nosso time está maduro e consistente, até pela permanência do grupo da temporada passada. Estamos fazendo um bom estadual, também estamos fortes na Copa do Brasil. O Lisca tem feito o grupo crescer e espero que possamos continuar assim quando as competições retornarem”, finaliza.

O América-MG segue em férias coletivas, com duração até 20 de abril, como acordado entre os 20 clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, devido à pandemia do Covid-19.