Após goleada de Figueirense contra Oeste, Elano cita evolução em equipe: "Conseguimos um belo resultado"

O Figueirense venceu o Oeste por 4 a 1 nesta sexta-feira (02) no Orlando Scarpelli pela 13ª rodada do Brasileirão Série B. Com esse resultado, o alvinegro ocupa a 15ª posição, com treze pontos, podendo sofrer alteração até o encerramento da rodada.

O técnico Elano falou sobre a partida em entrevista coletiva. Para ele, a melhora no desenvolvimento do elenco aparece em cada novo jogo do campeonato.

"O jogo era um confronto direto, o Oeste é uma equipe difícil, mas fomos felizes. Tivemos um volume grande, mas estávamos chutando a bola para fora. Hoje conseguimos acertar o gol, fizemos boas jogadas e quando concluímos é importante. O time vem tendo uma evolução, volume de jogo, mas o que da a vitória é sempre fazer o gol. É uma tarde importante para nós. Bola parada faz parte, tomamos um gol de bola parada também. Conseqüentemente nós criamos bastante, poderíamos até ter aproveitado mais a bola quando conseguimos o placar. Tivemos algumas falhas sim, quando tivemos dois a um que poderia ter trazido um prejuízo maior. No geral aproveitamos as oportunidades. Com muitos desfalques conseguimos um belo resultado e temos que valorizar isso".

O treinador citou a dificuldade de entrar em campo sem peças importantes da equipe.

"Todos são importantes. Temos atletas com Covid, suspensos e lesionados. Jogamos com uma linha de defesa que nunca atuaram juntos, não conseguimos nem treinar, só ontem. O empenho, a dedicação de todo mundo foi extremamente importante. Como eu disse, independente de quem joga, tem a minha confiança. Tudo vai dar certo quando ganhar, é assim que pensamos. O Diego entrou, fez o gol novamente. É assim que se faz um time porque o campeonato ele precisa de todo mundo"

Elano também foi questionado sobre possíveis reforços para o time do Figueira, mas não deixou de exaltar o esforço dos jogadores atuais.

"Tem algumas coisas caminhando. A gente pode ter algumas novidades nos próximos dias. O número nove é importante, um cara da posição. Eu tenho também que exaltar o Keké, Everton e o Gabriel Barbosa. Eles vem se entregando e se esforçando para ajudar, mas sabemos o quanto é importante estar buscando. Tem os nomes, vamos ver se isso consegue se definir o mais rápido possível. Toda posição é importante porque o campeonato é muito longo, viagens muito próximas e temos que nos preparar para tudo. Com certeza estamos buscando. Os atletas que estão aqui também estão sabendo porque eu procuro ser transparente e sabem que nosso objetivo ainda não foi alcançado, precisamos sair dessa situação apesar da vitória de hoje o mais rápido possível".

Pela 14ª rodada do Brasileirão, o Figueirense visita o CSA na terça-feira (06), às 19h15, no Estádio Rei Pelé.