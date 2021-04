Artilheira do Brasileirão 2020, Carla Nunes é novo reforço do São Paulo

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira (18) a contratação da atacante Carla Nunes, artilheira do Brasileirão Feminino 2020, com 12 gols. A jogadora assinou contrato de uma temporada.

Será a segunda passagem de Carla Nunes pelo Tricolor. Em 2015, ela participou da equipe vice-campeã paulista e foi a artilheira do campeonato. É a sexta contratação do São Paulo para a temporada e ela diz estar animada com a volta.

“Estou muito feliz de retornar ao clube em que joguei em 2015 e espero que 2021 possa ser uma grande temporada. Vou me dedicar para trazer muitas alegrias para a torcida”.

Aos 29 anos, a atleta jogou as duas últimas temporadas pelo Palmeiras e agora se junta ao elenco tricolor no CT de Cotia para iniciar a pré-temporada do Campeonato Brasileiro Feminino 2021, previsto para começar em 28 de março.