Melancolia x esperança: Cruzeiro e Operário se enfrentam com ânimos diferentes na Série B

Cruzeiro e Operário se enfrentam nesta quarta-feira (20), no Independência, às 21h30. As equipes se enfrentam pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sem chances do acesso, a Raposa, agora, se preocupa em estabelecer os pontos necessários para extinguir as chances de rebaixamento. Já o Fantasma ainda alimenta chances de acesso e precisa vencer a equipe celeste para se manter no páreo.

Cruzeiro visa permanência na Série B

A equipe celeste soma 44 pontos na competição e está na 14ª colocação. Apesar do lugar que ocupa, a Raposa ainda corre o risco de voltar a zona da degola e, por esse motivo, mantém seu foco em permanecer na divisão atual.

O Cruzeiro está a cinco pontos da primeira equipe do Z4, o Vitória. Para se distanciar, a vitória contra o Operário é fundamental.

Felipão não terá desfalques para a partida, portanto, poderá manejar a equipe à seu gosto. A Raposa deve ir a campo com a mesma escalação da partida contra o Juventude.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Adriano e Filipe Machado; Airton, Giovanni e William Pottker; Rafael Sobis.

Operário em busca do acesso

A equipe paranaense ocupa a oitava colocação do campeonato com 51 pontos. O Fantasma tem cinco pontos a menos que o quarto colocado e terá uma difícil missão para reverter a diferença.

Para a partida, o técnico Matheus Costa irá modificar o setor ofensivo substituindo Maranhão por Jean Carlo. Sobre os desfalques, o treinador não terá Bonfim na defesa por receber o terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, contará com o retorno do meia Leandro Vilela.

Provável escalação do Operário: Alex Silva, Reniê, Ricardo Silva e Fabiano; Leandro Vilela (Jiménez), Pedro Ken e Marcelo; Jean Carlo, Ricardo Bueno e Rafael Oller.