Chapecoense arranca vitória contra Ponte Preta no fim e retoma liderança da Série B

A Chapecoense teve confronto difícil, mas conseguiu vencer a Ponte Preta por 1 a 0 nesta quinta-feira (21), na Arena Condá, em jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão Série B. De pênalti, o atacante Perotti marcou o único gol do triunfo catarinense aos 50 do segundo tempo.

Sem grandes surpresas, apesar da Chape arriscar dois chutes na trave antes da ida ao intervalo, o primeiro tempo se destacou pela disputa entre os times em campo, muitas vezes parado por faltas. Aos 40, a Macaca ficou com jogador a menos após expulsão do meia Luan, recuado na defesa, que cometeu falta pesada em Alan Ruschel e recebeu segundo cartão amarelo.

Na segunda etapa, a Chapecoense voltou com postura mais agressiva e tentou aproveitar a vantagem de ter o time completo contra o adversário desfalcado. Ao todo, foram 12 finalizações nos últimos 45 minutos, mas apenas três encaixadas no alvo.

Aos 47, quando o jogo parecia que ia terminar empatado sem gols, Apodi cometeu falta dura em Roberto dentro da área e o árbitro Rodrigo Batista Raposo não teve dúvidas em marcar o pênalti. Na marca da cal, Perotti, que entrou na vaga de Ronei, deslocou o goleiro Ygor Vinhas e decretou a trabalhosa vitória dos mandantes aos 50, nos acréscimos.

Classificação e próximos compromissos

Com a vitória, a Chapecoense retornou à liderança e segue na luta pelo título, com 70 pontos, enquanto a Ponte Preta se encontra na oitava colocação, com 51 pontos, cinco a menos que o CSA, que ocupa a última vaga do G-4.

Na próxima rodada, a Macaca recebe o CRB no domingo (24), às 18h15, e a Chapecoense, por sua vez, visita o Operário na segunda-feira (25), às 17h. Caso o América-MG não vença o Confiança, a Chape pode ser campeã neste jogo.