Tranquilos, Ceará e Palmeiras se enfrentam pelo Brasileirão

Mais do que tranquilos na temporada 2020, Ceará e Palmeiras se enfrentam neste domingo (24), às 16h (Horário de Brasília), no Castelão. Em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020, Vôzão e Verdão buscam, também, chegar mais próximos de objetivos maiores no torneio.

Com o possível/provável aumento do número de vagas para o futebol brasileiro na Copa Libertadores da América 2021 via Brasileirão 2020, o Ceará se animou com a chance de chegar à principal competição de clubes da América do Sul. Em duas finais até o encerramento da temporada, o Palmeiras ainda tem chances de conquistar a maior competição do país.

Na espreita

Décimo colocado do Brasileirão 2020, com 42 pontos, o Ceará já passou por momentos mais complicados no certame. Agora em fase melhor na tabela, o Vôzão nove pontos a menos que Grêmio - sexto colocado. O Tricolor Imortal é a equipe que fecha o grupo de clubes que se classificam para a próxima Libertadores, mas tal lista deve aumentar por conta das finais das copas do Brasil e da própria competição sul-americana.

O Vôzão conta com um retorno para a peleja: suspenso pela CBF (por conta da expulsão contra o próprio Palmeiras na Copa do Brasil 2020), Leandro Carvalho não joga. Por outro lado, Bruno Pacheco volta de suspensão.

Preocupado com o desempenho recente do Ceará em casa, Guto Ferreira, técnico alvinegro, também falou, em entrevista coletiva, sobre o desejo de "vingança" contra o Palmeiras: "Temos que voltar a vencer no Castelão e retomar o mando de campo. Nos impor dentro de casa. É um trabalho mental para fazer com os jogadores. Já tivemos três partidas contra o Palmeiras nesse ano: duas derrotas e um empate. Vamos trabalhar para fazer uma grande partida e buscar os três pontos", destacou.

Provável escalação: Richard; Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho e Fernando Sobral; Lima, Vina e Léo Chu; Cléber. Técnico: Guto Ferreira.

Ainda dá?

No próximo sábado (30), o Palmeiras decide a Copa Libertadores 2020 contra o Santos. Em fevereiro, a final é contra o Grêmio, válida pela Copa do Brasil 2020. Nessa situação, qualquer equipe estaria levando o Brasileirão em brancas nuvens. Graças a uma série de tropeços de muitos times da ponta da tabela, entretanto, o Verdão ainda sonha com o título também nos pontos corridos. Os paulistanos estão na quinta colocação, com 51 pontos - oito pontos atrás do Internacional, líder do certame.

A equipe conta com poucos desfalques. Wesley e Luan Silva estão lesionados e Raphael Veiga está suspenso. Mayke volta de suspensão e pode atuar.

Após a derrota para o Flamengo por 2 a 0, na última quinta-feira, Abel Ferreira, treinador alviverde, destacou a garra dos atletas que entraram em campo em Brasília. "Cada jogo tem uma história. Não sou eu que digo, é a experiência que me diz. Em algumas vezes ganhamos, em outras aprendemos, e vamos continuar a fazer isso. Os rapazes deram o melhor de si, e é isso que interessa. Temos que sofrer porque não queremos perder, mas por 24 horas, pois há mais (desafios) daqui a dois dias", comentou.

Provável escalação: Jailson (Weverton); Mayke, Kuscevic (Luan), Alan Empereur (Gustavo Gómez) e Gustavo Scarpa (Esteves); Emerson Santos, Patrick de Paula e Lucas Lima; Pedro Acácio, Breno Lopes e Gabriel Silva (Gabriel Veron). Técnico: Abel Ferreira.

Arbitragem

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Helton Nunes (SC) e Johnny Barros de Oliveira (SC)

VAR: Adriano Milczvski (PR)