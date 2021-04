Thiago Neves marca de bicicleta e abre caminho para vitória do Sport contra Bahia

Em um confronto direto contra a zona de rebaixamento do Brasileirão, o Sport levou a melhor diante do Bahia neste domingo (24). Pela 32ª rodada da competição, o Leão venceu por 2 a 0 na Ilha do Retiro, gols de Thiago Neves e Iago Maidana.

De olho na vitória para se afastarem das últimas posições da tabela da Série A, Sport e Bahia fizeram um primeiro tempo equilibrado na Ilha do Retiro. O Esquadrão de Aço começou criando mais chances, com Thiago Andrade e Gilberto, que não acertaram a pontaria em suas finalizações. E o Leão depois passou a ter mais posse de bola e levou perigo com Thiago Neves e Patric, parados no sistema defensivo do time baiano.

Ainda em busca dos três pontos, o Sport voltou pressionando mais para o segundo tempo, enquanto o Bahia se fechou em sua defesa. Após algumas chegadas, a equipe pernambucana abriu o placar aos 27 minutos. Júnior Tavares cruzou para Patric, que tocou a bola para dentro da área. Thiago Neves aproveitou desvio e mandou de bicicleta para colocar o Rubro-Negro na frente.

Mais tarde, já aos 40, após novo cruzamento de Júnior Tavares, Iago Maidana só completou para as redes e decretou a vitória leonina por 2 a 0.

Classificação e próximos compromissos

O resultado leva o Sport ao 14º lugar, com 35 pontos, três acima do Bahia, que está em 17º.

O Sport volta a campo na segunda-feira (1º) para enfrentar o Flamengo, em casa, às 20h. Já o Bahia joga na quinta-feira (28) contra o Corinthians, em Salvador, às 19h.