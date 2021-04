Cruzeiro anuncia Felipe Conceição como novo treinador

Neste sábado (30), o Cruzeiro anunciou o novo técnico para a próxima temporada. Felipe Conceição chega com a missão de ajudar o time no retorno à Série A do Campeonato Brasileiro 2021. Ele estava no Guarani, mas aceitou o convite do presidente Sérgio Santos Rodrigues e assina contrato de um ano.

O novo treinador do Cruzeiro é aguardado em Belo Horizonte na próxima quarta-feira (3). Ele se destacou no América-MG em 2019, e quase conseguiu o acesso à elite do nacional. Já em 2020, ele comandou o Red Bull Bragantino na Série A, mas não teve muito sucesso e foi contratado pelo Guarani, que terminou a Série B na 13ª posição, com 48 pontos.

🦊📝 Felipe Conceição é o novo treinador do Cruzeiro. Seja muito bem-vindo, professor! 👊



Felipe Conceição será o quinto treinador da Raposa. Antes já passaram pela equipe Adilson Batista, Enderson Moreira, Ney Franco e Felipão. O novo técnico estreia contra o Uberlândia, pelo Campeonato Mineiro, marcado para o final de fevereiro.