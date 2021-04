Incêndio atinge área interna da Arena Castelão, em Fortaleza

Um incêndio na manhã deste sábado (30), atingiu a área interna da Arena Castelão, em Fortaleza. O estádio estava sendo preparado para a partida entre Floresta e Mirassol, pela final da Série D do Campeonato Brasileiro, às 16h.

Dois efetivos do Corpo de Bombeiros e ambulâncias trabalham no local para controlar as chamas. Segundo informações não há feridos no local.

O incêndio começou próximo às cabines de rádio do Castelão e se alastrou de forma muito rápida.

A Arena Castelão é o principal palco de e eventos esportivos e culturais do Ceará. Inclusive recebeu partidas da Copa do Mundo, em 2014, da Copa das Federações, em 2013, além de shows internacionais como de Beyoncé, Paul McCartney e Elton John.