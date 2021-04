Athletico-PR vence Ceará, sobe quatro posições na tabela e busca Libertadores 

O Ceará recebeu a equipe do Athletico-PR na tarde deste domingo (31), às 16h, na Castelão, e foi derrotado por 2 a 0, gols de Carlos Eduardo. A vitória manteve o Furacão na luta por uma vaga na Libertadores.

Primeiro tempo

Com poucas oportunidades para ambas as equipes, o primeiro tempo ficou muito abaixo do previsto. Com exceção do chute de Vina, defendido por Santos, não houveram outras jogadas perigosas nas duas balizas.

Segundo tempo

No intervalo, Autuori modificou o time do Athletico-PR. Carlos Eduardo entrou no lugar de Vitinho, e foi dele que saíram os dois gols do furacão.

O primeiro, aos 39', roubando a bola no ataque e finalizando pra dentro das redes. O segundo gol veio aos 45', um golaço. O atacante recebeu a bola na entrada da área, driblou o zagueiro e finalizou na saída do goleiro.

Estatísticas do jogo

Finalizações: Ceará 9 x 11 Athletico-PR

Finalizações à gol: Ceará 2 x 2 Athletico-PR

Posse de bola: Ceará 45% x 55% Athletico-PR

Faltas: Ceará 15 x 18 Athletico-PR

As estatísticas mostram que o jogo foi muito disputado. A equipe do Ceará não vem em uma boa sequência dentro de casa. Nos últimos 4 jogos em casa, a equipe do Vozão acumulava 3 derrotas e apenas 1 vitória, essa última contra os reservas do Palmeiras.

O Athletico-PR agora enfrenta o líder Internacional, em casa, na Quinta (04), 21h.