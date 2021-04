Em mais uma partida apática do São Paulo, Atlético-GO vence em Goiânia

Na tarde desse domingo (31), Atlético-GO e São Paulo se enfrentaram em uma partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão. O Dragão venceu por 2 a 1 com gols de Natanael e Vitor. Reinaldo foi quem marcou para o time paulista.

O padrão de jogo previsível do São Paulo de Fernando Diniz, fez com que o Atlético-GO pressionasse desde o primeiro minuto. A primeira chance de perigo foi do Dragão. Em um escanteio, para a equipe Goiana Natanael balançou as redes, com a ajuda de um desvio de Arboleda.

O São Paulo até tentou responder com Luciano logo em sequência, mas perdeu a oportunidade e seguiu levando pressão do Dragão.

O time do Atlético era superior na partida, mas, aos 40 minutos, Reinaldo acertou uma pancada na gaveta e empatou a partida. As equipes foram para o vestiário, com o São Paulo esboçando uma reação.

A segunda etapa começou, mas a reação que parecia que iria acontecer, não aconteceu e Atlético-GO voltou a dominar a partida. Aos 42 minutos, em u contra ataque, Chico rolou para Vitor que matou o jogo e selou a vitória do Atlético-GO.

Com a derrota, o Dragão chega aos 45 pontos, se livrando do rebaixamento e assumiu a 12ª colocação. Já o São Paulo, vai caindo cada vez mais e chega na 4ª posição, vendo o título cada vez mais distante.