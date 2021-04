Para não se distanciar do líder, Flamengo encara Sport na Ilha do Retiro

Na cola do líder Internacional, o Flamengo visita o Sport, nesta segunda-feira (1º), às 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro não quer se distanciar do Colorado, já o Leão quer se manter bem longe do Z-4.

Pra afastar de vez o perigo

Na 15ª posição, com os mesmos 35 pontos do Fortaleza, o primeiro time da zona de rebaixamento, o Sport que uma vitória para afastar o risco. Na última rodada o Sport venceu o Bahia por 2 a 0 e quer aproveitar o embalo para fazer um bom jogo diante do Flamengo.

O técnico Jair Ventura deve fazer apenas uma alteração em relação ao time que venceu o Bahia na última rodada. O volante Marcão recebeu o terceiro cartão amarelo e Ronaldo Henrique é o principal nome para substituí-lo. O atacante Hernane Brocador está de volta após cumprir quarentena.

A hora vai se aproximando. A Ilha do Retiro nos espera para mais uma batalha. É amanhã!



Dê seu apoio: https://t.co/xPaUF72WD3 pic.twitter.com/5kkWjtQRjh — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 31, 2021

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Raul Prata, Maidana, Adryelson, Júnior Tavares; Ronaldo Henrique, Betinho e Thiago Neves; Patric, Marquinhos e Dalberto. Técnico: Jair Ventura.

Na cola do líder!

O Flamengo também vem de vitória na última rodada. A equipe carioca venceu o Grêmio de virada, por 4 a 2, e vem embalada em busca de um triunfo para encostar no líder Internacional.

O Rubro-Negro não tem problemas para o duelo diante do Sport e a tendência é que a volta de Diego Alves no lugar de Hugo seja a única mudança. O goleiro, que sentiu problema muscular na coxa após a vitória por 4 a 3 sobre o Bahia está recuperado.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luis; Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol.

Arbitragem

Árbitro: Rafael Traci (Fifa-SC)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Helton Nunes (SC)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)