Cuiabá anuncia saída do técnico Allan Aal

O Cuiabá anunciou nesta segunda-feira (1) a saída do técnico Allan Aal. O treinador de 41 anos chegou ao clube em novembro para substituir Marcelo Chamusca, que se transferiu para o Fortaleza. Ao todo, foram 19 partidas sob o seu comando, com oito vitórias, oito detoras e três empates.

Após conquistar o acesso inédito à Série A, a tendência é que o clube traga um nome mais experiente para o cargo. E isso deve acontecer em breve. Já que a equipe disputa a Copa Verde e o próximo compromisso será já na sexta-feira (5), contra o vencedor do duelo entre Vila Nova-GO e Palmas-TO, pelas quartas de final da competição.

Confira abaixo a nota do Cuiabá

"Sucesso e muito obrigado, professor!

É com essa frase que o Cuiabá se despede do técnico Allan Aal e sua comissão técnica.

Na tarde deste domingo (31), após conversas e em consenso, o treinador e a diretoria do Dourado decidiram que o melhor para ambos seria o fim do ciclo de trabalho nesse momento.

Gratidão, respeito e admiração de ambas as partes, definem essa parceria vitoriosa, que levou à conquista histórica do acesso a Série A do Campeonato Brasileiro de 2021.

- Serei eternamente grato a todos do Cuiabá e toda sua torcida por esse momento histórico que vivemos juntos. Ficará guardado para sempre no meu coração – declarou o técnico Allan Aal, em sua despedida do clube.

O Cuiabá e toda sua torcida desejam ao profissional uma sequência vitoriosa em sua carreira".