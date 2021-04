RB Bragantino e Atlético-GO se enfrentam em busca de maiores ambições no Brasileirão

Pela 34ª rodada do Brasileirão, Red Bull Bragantino e Atlético-GO se enfrentam no estádio Nabi Abi Chedid. Às 19h15 de quarta-feira (3). O confronto marca o bate de duas equipes que têm a capacidade e o sonho de voar mais alto na reta final do campeonato.

AO VIVO: acompanhe todos os lances de RB Bragantino x Atlético-GO aqui, na tela da VAVEL Brasil.

Pelo lado do Toro Loko, a última rodada foi derrota dolorida. Com direito a pênalti polêmico para o Internacional, a equipe comandada por Maurício Barbieri se viu perdendo uma sequência de 5 jogos de invencibilidade, sobretudo, a campanha do Massa Bruta até aqui é muito boa, estando há apenas 3 pontos de permanecer, matematicamente, na Série A do Brasileirão.

O visitante, Atlético Goianiense, irá ao jogo inspirado e motivado. Após vencer o São Paulo por 2 a 1 e ser pivô da demissão de Fernando Diniz, ex-treinador do São Paulo, o rubro-negro goianiense precisa de apenas uma vitória para garantir a permanência no Brasileirão para a próxima temporada (tal qual também o Bragantino).

Na tabela, ambas as equipes estão parelhas. Enquanto o clube paulista mantém 44 pontos, na 13ª colocação, o Dragão conta com 45 pontos, uma posição acima do adversário de logo mais (12º colocado).

Permanência e Sul-americana, sonhos não tão distantes

Tanto o Red Bull quanto o Atlético Goianiense vêem assim. Atualmente, graças ao fato do Palmeiras ter sido campeão da Libertadores, tanto o clube do interior paulista quanto o Dragão de Goiânia estão na zona de classificação para a Sul-americana. No entanto, o primeiro objetivo de ambos é conseguir a permanência para o Brasileirão da próxima temporada (21, já que este é o final da temporada 20), para isso os dois clubes devem chegar aos 47 pontos.

Ainda hoje, uma das duas equipes devem confirmar sua permanência na Série A de 2021, as equipes só permanecem com chances (pequenas, obviamente) de rebaixamento no caso de empatarem. Para chegarem à zona de classificação da Sul-americana e se estabelecer matematicamente naquela área os pontos variam, mas 49 deve ser o máximo necessário nesta temporada atípica.

O favoritismo da partida está sob o Red Bull Bragantino, que joga dentro de casa e com apenas um desfalque. Sobretudo, a ótima campanha do Atlético Goianiense o deixa pareado a vencer o jogo também, apesar do grande desfalque para a partida, o centroavante Zé Roberto.

Prováveis escalações

Provável Red Bull Bragantino: Cleiton; Weverton, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Raul, Ryller, Arthur, Claudinho; Helinho e Ytalo.

Provável Atlético-GO: Jean; Dudu, João Victor, Éder e Natanael; Marlon Freitas, William Maranhão, Matheus Vargas; Janderson, Vitor e Wellington Rato