Para fugir do rebaixamento, Goiás enfrenta focado Atlético-MG

Nesta quarta-feira (3), o Goiás enfrenta o Atlético-MG, às 21h30, na Serrinha, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Esmeraldino está na 18ª colocação com 29 pontos, enquanto o Galo está na terceira colocação com 60 pontos.

Em 56 partidas, o Goiás venceu 16 jogos, empatou 17 e perdeu 23 para o Atlético-MG. Em momento distinto no campeonato, o Verdão da Serra luta para fugir do rebaixamento, enquanto o Galo briga para conquistar o título.

Verdão da Serra briga para fugir da zona de rebaixamento

O Goiás de Glauber Ramos vai com força máxima e não deve medir esforços para enfrentar o Galo dentro da Serrinha. A equipe esta na zona de rebaixamento e precisa voltar a vencer para respirar na elite do futebol brasileiro.

Provável escalação do Goiás: Tadeu, David Duarte, Fábio Sanches e Heron; Taylon, Ariel Cabral, Lordelo, Shaylon e Jefferson (Douglas Baggio); Rafael Moura e Fernandão. Técnico: Glauber Ramos.

Galo briga para conquistar o título

O Atlético-MG de Jorge Sampaoli poderá contar com o retorno do meia Zaracho, que se recuperou de uma lesão muscular, além dele, o Galo ainda tem Júnior Alonso, Dylan Borrero, Eduardo Vargas, Alan Franco e Savarino. No entanto, a CBF só permite cinco estrangeiros na súmula para cada partida.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan e Hyoran; Savarino, Sasha e Eduardo Vargas. Técnico: Jorge Sampaoli.

Arbitragem da partida

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo - RJ (FIFA)

Árbitro Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa - RJ (FIFA)

Árbitro Assistente 2: Thiago Henrique Neto Correa Farinha - RJ (CBF)

Quarto Árbitro: Breno Vieira Souza - GO (CBF)

Analista de Campo: Cleiber Elias Leite - GO (CBF)

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Nunes de Sa - RJ (CBF)

Assistente de Árbitro de Vídeo 1: Grazianni Maciel Rocha - RJ (CBF)

Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Diogo Carvalho Silva - RJ (CBF)

Observador de VAR: Emerson Augusto de Carvalho - SP (CBF)