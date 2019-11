Após goleada no primeiro turno, Goías e Santos se enfrentam no Serra Dourada

Na tarde deste sábado (9), o estádio Serra Dourada será palco de confronto entre Goiás e Santos. As duas equipes duelam às 17h, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Será a segunda vez que os paulistas e goianos se enfrentam em 2019. Na primeira oportunidade, um placar elástico de 6 a 1 para o Peixe, na Vila Belmiro, surpreendeu.

Com 99% de chance de garantir a vaga na Libertadores 2020, o Santos é o terceiro colocado do Brasileiro, com 61 pontos conquistados. o time comandado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli vem de três vitórias consecutivas, uma delas fora de casa.

Para o confronto deste sábado, o treinador não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique, que acabou sendo expulso de campo contra o Avaí. Com isso, Luiz Felipe e Luan Peres disputam a vaga na posição. Na frente, Marinho deve ser mantido no lugar de Tailson.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTOS: Éverson; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres (Luiz Felipe) e Jorge; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Felipe Jonatan; Marinho (Tailson), Eduardo Sasha e Soteldo. Técnico: Jorge Sampaoli.

Na 10ª posição e com 42 pontos, o Goiás vive uma fase de instabilidade na boa campanha que vem apresentando na competição. Nos últimos sete jogos, o Esmeraldino só saiu vitorioso uma única vez. Entretanto, jogando sob os seus domínios, não perde uma partida desde setembro, quando acabou sendo derrotado pelo Palmeiras. O técnico Ney Franco deve ir para campo com o mesmo time que vem jogando os últimos jogos, com exceção para o atacante Rafael Moura, suspenso.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GOIÁS: Tadeu; Jefferson; Rafael Vaz, Lucão e Yago; Junior e Léo Sena; Michael, Thalles e Barcia; Kaio Nunes. Técnico: Ney Franco.