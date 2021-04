Éderson vê duelo contra Coritiba fundamental para Fortaleza deixar zona de rebaixamento

O Fortaleza retorna aos gramados nesta quarta-feira (3) para mais uma decisão na Série A. A equipe cearense vai enfrentar o Coritiba, dentro de casa, precisando vencer para subir na tabela de classificação e se afastar da zona de rebaixamento. Para o atacante Éderson, o Leão do Pici vai com tudo para vencer o Coxa.

“Temos que fazer um jogo seguro para sairmos com uma vitória dentro de casa. Não podemos nem pensar em outro resultado que não seja o triunfo. O grupo está muito ciente do que terá de dificuldades durante o confronto", afirmou.

Éderson destacou o desejo do grupo em encerrar bem o Brasileirão.

“A permanência do Fortaleza na Série A será muito importante para o clube. Vamos lutar muito para terminarmos o ano com vitórias e com o clube na primeira divisão”, disse.