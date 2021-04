Corinthians vence confronto direto contra Ceará e ganha força por vaga na Libertadores 

Sem vencer há dois jogos, o Corinthians precisava quebrar essa sequência negativa em confronto direto diante do Ceará nesta quarta-feira (3), na Neo Química Arena, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista tomou susto com gol de Fabinho, porém conseguiu a virada com Fábio Santos e Léo Natel ainda no primeiro tempo. Sendo assim, 2 a 1 no placar final.

Distribuição tática

Com mudança no ataque, o técnico Vagner Mancini escalou o Corinthians no 4-2-3-1: Cássio no gol, Bruno Méndez e Gil na defesa, Fagner e Fábio Santos nas laterais. Gabriel e Cantillo auxiliaram na marcação, enquanto Gustavo Silva, Araos e Otero jogaram mais avançados no meio. Na frente, Léo Natel ocupou a vaga de Jô.

O treinador Guto Ferreira também optou pelo 4-2-3-1 para mandar o Ceará a campo: Richard no gol, Klaus e Luiz Otávio na defesa, Samuel Xavier e Alyson nas laterais. No meio, Fabinho e Sobral cuidaram da marcação; Vinicius Lima, Vinícius e Léo Chú fizeram a ligação com Cléber no ataque.

Corinthians se sobressai nas finalizações para conquistar vitória de virada

O primeiro tempo foi a peça-chave para definir o importante confronto direto entre as equipes, sendo mais decisivo que a segunda etapa. Aos 15, o Ceará abriu o placar com Fabinho, em lance que Vinícius bateu escanteio e o camisa 19 desviou de cabeça ao fundo das redes.

Entretanto, não demorou muito para o Corinthians empatar o jogo. Aos 21, após Klaus derrubar Gabriel na área e passar por revisão no VAR, Fábio Santos foi à marca da cal para converter a firme cobrança. A virada também não demorou e, aos 28, Gustavo Silva se desviou da marcação adversária e passou para Léo Natel finalizar ao gol.

Os cearenses tiveram o controle da posse de bola com 63% durante os 90 minutos, sendo 68% na etapa final, mas somente tentaram três finalizações (nenhuma no alvo) no segundo tempo, longe de levar perigo ao goleiro Cássio. Por outro lado, os paulistas não tiveram a bola nos pés com frequência, contudo foram mais certeiros nos chutes.

Ao todo, o time corinthiano arriscou 18 finalizações, sendo sete no alvo, seis para fora e cinco travadas. O arqueiro Richard precisou fazer cinco defesas nas jogadas de ataque dos mandantes. Com isso, as altas finalizações do Corinthians se sobressaíram contra o alto domínio de posse de bola do Ceará em campo.

Classificação e próximos compromissos

Com a vitória, o Corinthians pulou para oitava colocação e volta à possibilidade de garantir vaga na próxima edição da Libertadores, com 48 pontos. Com jogo a menos, o time corinthiano pode diminuir a diferença para o Grêmio, que atualmente é de cinco pontos. Por outro lado, o Ceará caiu para 12ª posição e se mantém com 45 na pontuação.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (10): o Ceará visita o São Paulo, às 21h, enquanto o Corinthians recebe o Athletico-PR, às 21h30.