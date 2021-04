Técnico Marcão celebra ‘grande jogo’ do Fluminense após vitória em Salvador

Bahia e Fluminense se enfrentaram nesta quarta-feira (3) na Arena Fonte Nova em Salvador pela trigéssima quarta rodada do campeonato Brasileiro. Os cariocas venceram pelo placar mínimo e sonham com uma das vagas na Libertadores.

A partida foi bem movimentada, teve gol anulado pelo VAR no inicio da partida, assinalado pelo atacante Fred. Aos 32 minutos Luiz Henrique fez o gol do jogo garantindo três precisosos pontos pro Fluzão fora de casa.

Após a partida, na coletiva de imprensa, o técnico Marcão analisou a partida:

"Foi um grande jogo, a gente mais uma vez tem que valorizar o grupo, isso num todo, a entrega de todos. A gente vem num jogo muito forte no domingo, a gente tem 73 horas pra próxima partida. Na partida de hoje a gente sabia que tinha que contar mais uma vez com todos os jogadores, o Luiz entregou tudo enquanto podia, ele fez algumas ações de longa distancia, a gente pediu até o final, pow dá mais um pouquinho até onde você aguentar que a gente ainda tem os nossos guerreiros pra entrar."

Com a vitória o Fluminense ocupa a quinta posição com 56 pontos, dois a menos do que o São Paulo, quarto colocado com 58 pontos. Já o Bahia é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, na décima sexta posição com 36 pontos.

O próximo compromisso do Fluzão será na próxima quarta-feira (10) contra o Atlético Mineiro no Maracanã as 21h30. Já o Bahia recebe o Goiás na Arena Fonte Nova no próximo sábado (6) às 19h em Salvador.