Fábio Santos diz que Corinthians equilibrou jogo com Flamengo, mas lamenta  derrota

Flamengo e Corinthians se enfrentaram neste domingo (12), no estádio Maracanã, em jogo válido pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de um duelo muito disputado, a equipe Alvinegra volta derrotada para casa após perder de 2 a 1 para o time Carioca. Fábio Santos explica e comenta como foi a partida.

Estratégia de jogo com marcação baixa

''Nossa tática era manter as linhas baixas, não dar espaços pro adversário, pois sabíamos que o Flamengo tinha vários jogadores para encaixar uma bola decisiva.''

Gol muito cedo e erro na bola parada

''A gente tomou um gol muito cedo na bola parada onde tínhamos conversado que no jogo como esse você não pode dar a bola parada para o adversário e nós demos, mas conforme tudo foi combinado, a gente procurou diminuir a marcação, tirar o espaço da equipe do Flamengo e empatamos o jogo, e fizemos um jogo ao meu modo de ver, de igual para igual, é óbvio que a equipe do Flamengo vai ter mais posse de bola por ter mais qualidade, mas foi uma pena essa perda."

Próximo confronto

Agora, o Corinthians volta entrar em campo na noite de quarta-feira, diante do Santos. Na vila Belmiro, as equipes fazem duelo direto por uma briga por uma vaga no G8. Atualmente o Timão está em nono lugar, com 49 pontos, enquanto o seu rival está com 50 pontos e ocupa a oitava posição na tabela.