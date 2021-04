Bruno Aguiar destaca fatores para Novorizontino repetir boa temporada em 2021

Destaque da defesa do Novorizontino, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Sport, Joinville e Figueirense, falou sobre o desejo do grupo em fazer um grande 2021. Segundo o jogador, a base forte do elenco fará a diferença nos próximos meses.

“Temos uma base muito forte, um elenco competitivo e em condições de fazer um grande ano em 2021. Vamos trabalhar muito para que tudo saia como estamos planejando para que essa temporada seja ainda melhor do que a que passou”, afirmou.

Segundo Aguiar, sua meta é melhorar os números com a camisa do clube.

“Vou trabalhar muito para melhorar meus números com a camisa do clube neste ano. Estou muito motivado para que isso seja possível", falou.