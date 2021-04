Martony, do ASA, projeta temporada e fala em ‘virar a chavinha’ após conquista

O ASA estreia no Campeonato Alagoano contra o Jaciobá, neste domingo(21), no Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. O Gigante Arapiraquense é o atual bicampeão da Copa Alagoas, competição vencida no último final de semana. Um dos expoentes da equipe, Martony, celebra conquista e projeta temporada.

"Sensação muito boa (de vencer o título) estou feliz em fazer parte disso, pois sabemos da grandeza do ASA e conseguimos o primeiro passo: vencer a Copa Alagoas e recolocar o time no cenário nacional para o ano que vem. Mesmo não sendo a principal competição estadual, tem que valorizar a Copa Alagoas."

De olho na Série D 2021, o time do ASA terá uma competição difícil. A equipe não vence um estadual desde 2011 e, para conseguir, terá de derrubar a hegemonia dos times da capital.

“Agora tem que virar a chavinha. Foi bom vencer tivemos jogos difíceis e ganhos com muita luta, mais a competição ficou para trás. Agora temos o começo do Campeonato alagoano e o objetivo principal é a série D deste ano."

Ano passado, o ASA terminou o Alagoano em quarto lugar e não conquistou a vaga para a Copa do Brasil. Perdeu para o Murici por 2 a 0 na decisão do terceiro lugar.