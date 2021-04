Sport quer vaga na Sul-Americana em jogo contra o Atlético-MG

Com o mesmo objetivo, mas para chegar em competições diferentes, Sport e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (21), às 16h, na Ilha do Retiro, pela 37ª rodada do Brasileirão da Série A 2020. O Leão da Ilha praticamente selou sua permanência na elite nacional após empate diante do RB Bragantino e agora almeja vaga na Sul-Americana, enquanto o Galo briga com Fluminense e São Paulo por vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Momentos das equipes

O Sport vem em boa fase, não a toa praticamente garantiu a sua permanência na Série A do Brasileirão. Nos últimos cinco jogos o time comandado por Jair Ventura soma apenas uma derrota, além de um empate e três vitórias. Foram cinco gols marcados e quatro sofridos neste período.

Já o Atlético-MG, assim como em toda a competição, vem de resultados bem oscilantes nas últimas partidas. Nos cinco jogos recentemente disputados são duas vitórias, dois empates e uma derrota. Com cinco gols marcados e dois sofridos. Curiosamente, um empate e uma derrota dentro desse período foram diante de adversários da parte de baixo da tabela: Derrota para o Goiás por 1 a 0 e empate com o Bahia em 1 a 1.

Retrospecto entre as equipes

No total os dois times já se enfrentaram em 51 oportunidades e o Galo leva vantagem. São 20 vitórias do Atlético, 20 empates e 11 vitórias do Leão da Ilha. Com mando de campo dos Pernambucanos são 24 jogos, com 12 empates, nove triunfos do Sport e apenas três do Atlético-MG.

Último confronto entre os dois times

No primeiro turno os dois times se enfrentaram no dia 24 de outubro de 2020, no Mineirão, e o resultado terminou empatado em 0 a 0. Na ocasião, o goleiro Luan Polli do Sport foi o grande destaque da partida, que terminou com 26 finalizações do Galo, apenas três do Leão e 77% de posse de bola para os mineiros.

Prováveis escalações

O técnico Jair Ventura conta com os retornos de Patric e Marquinhos após suspensão, mas não terá Betinho, suspenso, e Iago Maidana e Bruninho, que pertencem ao Atlético-MG. Com isso, deve mandar a equipe a campo com: Luan Polli, Patric, Rafael Thyere, Adryelson, Chico e Junior Tavares; Marcão, Ronaldo Henrique, Marquinhos e Thiago Neves; Hernane (Dalberto).

Já o técnico Jorge Sampaoli conta com o retorno de Keno, que apesar disso ainda é dúvida para o time titular, e não tem desfalques. Com isso, deve mandar a equipe a campo com: Everson, Guga, Réver e Junior Alonso; Hyoran, Jair, Nathan e Arana; Savarino, Marrony e Eduardo Sasha.