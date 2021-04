Bragantino domina, mas Sport garante empate importante na Ilha do Retiro

Uma equipe buscava fôlego para escapar das proximidades da zona de rebaixamento. Outra queria ficar viva na briga por uma vaga na Copa Libertadores da América 2021. Nem uma das duas teve sucesso integral. Na última segunda-feira (15), Sport e Red Bull Bragantino ficaram no 0 a 0 na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão 2020.

Boa parte das estatísticas apontaram vantagem do Toro Loko. Os visitantes tiveram mais posse de bola (69%), muito mais finalizações (vinte e dois a quatro) e chutes certos (seis a zero). Mesmo sem conseguir marcar um gol, o Red Bull veio no 4-2-3-1, armado pro Mauricio Barbieri. Apenas se defendendo, o 3-4-2-1 de Jair Ventura mostrou-se funcional.

Poucas chances

Apesar do panorama da partida, a primeira boa chance foi do Sport. Aos 16 minutos, Betinho recebeu cruzamento de Thiago Neves e finalizou, mas forte demais. No minuto seguinte, Raul chutou de longe e Luan Polli defendeu tranquilamente. Aos 24, Ewerthon puxou contra-ataque no lado direito e arriscou, para boa defesa de Cleiton.

Após bela tabelinha aos 33 minutos, Ytalo recebeu de Tomas Cuello e chutou à direita da meta do Sport. Dois minutos depois, Luan Cândido cobrou falta direto para o gol e arriscou forte demais. Aos 38, Raul cruzou da direita e Ytalo emendou voleio para fora. Segundos depois, Claudinho chutou de longe e por cima.

O segundo tempo foi quase que inteiro do Red Bull. Aos dois minutos, Morato arriscou de longe, à esquerda, e quase abriu o placar. Com oito, Aderlan alçou bola na área e Ytalo emendou bicicleta por cima. O centroavante apareceu de novo aos 13, finalizando bola por Raul à direita do gol.

O Sport apareceu pela primeira vez, e discretamente, aos 18 minutos. Thiago Neves arriscou do meio de campo, mas a bola não entrou. Com 25, a peleja voltou à normalidade: Aderlan cruzou da direita e Luan Cândido cabeceou. Grande defesa de Luan Polli. Aos 36, Claudinho chutou de longe, mas a bola subiu demais. Nova chance para o Leão da Ilha do Retiro aos 40 minutos, e tentando encobrir Cleiton do meio de campo - agora foi a vez de Luciano Juba tentar tal lance.

Próximos jogos

Na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro 2020, o Sport recebe o Atlético-MG, no próximo domingo (21), às 16h. Um empate garante o Leão na Série A do ano que vem. No mesmo dia, o Bragantino viaja para enfrentar o Goiás, que ainda sonha com a permanência, às 20h30.