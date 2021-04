Bicampeão brasileiro pelo Fluminense, lateral-esquerdo Carlinhos é apresentado no Maringá

Defensor multicampeão, com vasta experiência no futebol nacional e com capacidade de desempenhar funções no meio-campo, o lateral Carlinhos foi confirmado como o novo reforço do Maringá para o Campeonato Paranaense 2021.

Aos 34 anos, Carlinhos está há um ano longe dos gramados. O último clube do lateral-esquerdo foi o CSA, onde conquistou o Campeonato Alagoano em 2019. No mesmo ano o Azulão foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, com Carlinhos em campo em 26 oportunidades.

“Estou muito feliz e motivado em ter acertado a minha vinda para o Maringá Futebol Clube para disputar o Campeonato Paranaense. 2020 foi um ano muito difícil pra mim, pois no início da temporada acabei esperando algumas propostas melhores, depois veio a pandemia e tive alguns problemas particulares, então acabei não jogando. Até pensei em parar, mas tive apoio da minha família e de amigos para continuar e acredito que ainda posso contribuir bastante dentro das quatro linhas”, disse.

Além do CSA, Carlinhos também teve passagens por Fluminense, Internacional, São Paulo, Santos, Cruzeiro, Paysandu, Mirassol e Santo André. O auge do jogador foi entre 2010 e 2012 onde foi campeão carioca e bicampeão brasileiro no Tricolor das Laranjeiras, sendo eleito o melhor lateral esquerdo da competição no segundo título.

(Foto: Assessoria MFC)

Neste domingo (28), o Maringá visita o Londrina na rodada de abertura do Campeonato Paranaense 2021. Sem previsão de estreia, o atleta já treina no CT do MFC.

“Como estou há um tempo sem jogar oficialmente, vou precisar de um período para condicionamento físico e ritmo de jogo. Já conversei com a comissão técnica, com o Marcos, o Filipe e vamos trabalhar com a previsão de quatro semanas para eu estar pronto”, projetou o jogador.

Carlinhos é a 16º contratação do Maringá FC para a temporada 2021. Com sua chegada o Tricolor completa 30 jogadores no elenco.