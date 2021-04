Campeão da Série D, Igor Henrique comunica saída do Mirassol

O volante Igor Henrique anunciou a saída do Mirassol pelas redes sociais na tarde desta terça-feira (16), embora o atleta tinha vínculo com o clube até o final do Campeonato Paulista. Nas redes sociais, o jogador valorizou sua trajetória pelo Leão e a conquista da Série D do Campeonato Brasileiro.

“Hoje me despeço do Mirassol. Foi uma temporada incrível e que me agregou muito profissionalmente. Com certeza vai ser uma passagem que vou guardar com muito carinho para o resto da minha vida. Só tenho a agradecer aos torcedores pelo apoio incondicional, e aos meus companheiros pelos momentos incríveis que vivemos juntos. Saio com a certeza de que ajudei a escrever um belo capítulo na história do clube. O Mirassol é uma instituição muito séria e dedicada a conquistar os seus objetivos. Desejo boa sorte para quem fica nesta temporada”, disse.

O jogador foi peça importante do Leão na campanha do título da Série D, com 13 jogos ao todo. Igor chegou ao Mirassol no início de outubro após perder espaço na equipe do Guarani, quando jogava pela Série B do Campeonato Brasileiro. O volante acumula passagens por clubes como Ponte Preta, Guarani, Ituano, Fortaleza e Atlético Goianiense.

O título da Série D foi o segundo de relevância nacional na carreira dele. O atleta também participou da campanha vitoriosa do Fortaleza na conquista da Série B de 2018. O jogador ainda não tem destino definido para a próxima temporada.