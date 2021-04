Ex-lateral da Seleção Brasileira, Rosana é nova treinadora da equipe feminina do Athletico

A ex-atleta da Seleção Brasileira Feminina, Rosana Augusto iniciou uma nova etapa em sua carreira na última quarta-feira (24), quando foi anunciada como a nova treinadora da equipe feminina do Athletico-PR.

Campeã da Libertadores de 2014 e 2017, medalhista de prata nas Olimpíadas de 2004 e 2008, além de uma Uefa Champions League em 2012, entre outros títulos, a ex-jogadora se aposentou dos gramados, aos 38 anos, após defender o Palmeiras na última temporada.

Rosana ainda durante sua carreira como jogadora, já se preparava para assumir novas funções dentro da modalidade. Ela obteve a Licença C da Uefa e as Licenças A e B da CBF. A nova treinadora se mostrou animada.

“Estou muito feliz por ter essa oportunidade. O futebol feminino do Athletico ainda é algo em construção e eu me sinto privilegiada em poder ajudar e fazer parte disso. Foi tudo muito bem pensado. As ideias são muito congruentes. A gente pensa da mesma forma. A maior parte da minha carreira como atleta foi feita na Europa e o Athletico tem uma metodologia e uma filosofia muito inovadoras. Eu acho que vai ser um combo muito legal. A escolha foi muito bem pensada”

O primeiro desafio à frente do furacão será a preparação da equipe para disputar o Campeonato Brasileiro Feminino A2, que tem início previsto para o dia 16 de maio, de acordo com o calendário divulgado pela CBF.